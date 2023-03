Nardella revoca deleghe all'assessore Del Re dopo le polemiche sulla tramvia in Duomo

Revocate le deleghe all'Urbanistica all'assessore Cecilia Del Re a Firenze, che non fa dunque più parte della giunta di Dario Nardella. La resa dei conti arriva dopo le polemiche sull'ipotesi lanciata dall'ormai ex assessora sul passaggio della tramvia in Duomo. Nardella si è attribuito le deleghe all'Urbanistica.

Nardella ha spiegato ai giornalisti di aver firmato il decreto di revoca dopo che non è giunta "una smentita tempestiva, secca, breve e inequivocabile". Per Nardella "aver messo come argomento di discussione" il tema del passaggio della tramvia dal Duomo "significa aver aperto un conflitto insanabile col sindaco e l'amministrazione della città".

La parabola di Del Re arriva dal record di preferenze durante le ultime elezioni nel 2019 (2697 preferenze) all'ipotesi di una candidatura per il post-Nardella fino agli scontri degli scorsi giorni.