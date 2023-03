Più infortuni sul lavoro, Acli: "Aumento preoccupante"

“In Toscana i dati sugli infortuni sul lavoro sono in aumento: siamo passati dalle 42.935 denunce del 2021 alle 52.841 del 2022, un aumento del 23%. Tra le regioni del centro Italia solo il Lazio ha una percentuale più alta”.

A dirlo è Elisabetta Di Lorenzo, direttrice del patronato regionale Acli Toscana, commentando i dati diffusi da Inail nel bollettino delle denunce di infortunio e malattie professionali.

“Per quanto riguarda le denunce di incidenti mortali - dice Di Lorenzo - in Toscana c’è stato un incremento del 14,3%: nel 2021 ci sono state 63 vittime, nel 2022 72. Sono dati preoccupanti, anzi direi inquietanti. Bisogna fare una maggiore prevenzione, investire sulla formazione e sulla sicurezza. Non c'è più tempo da perdere”.

La Toscana cresce anche nel dato delle denunce di malattie professionali per regione, con un +14,1% (9.256 denunce nel 2022) rispetto al 2021 (8.109 casi). Una percentuale di crescita superiore rispetto al dato medio del centro Italia, che è del 10,3%.

“Questo quadro nerissimo - conclude la direttrice del patronato Acli Toscana - è aggravato dal fatto che questi dati sono probabilmente sottostimati, perché molti lavoratori hanno ancora timore a denunciare gli infortuni delle malattie professionali, un elemento non degno di un Paese civile”.

