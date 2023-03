Pubblicato il bando per la gestione delle attività commerciali del Cassero di Poggibonsi

La Fondazione Elsa ha pubblicato il bando di gara per la gestione delle attività commerciali del Cassero, all’interno della Fortezza di Poggio Imperiale per l’attivazione di un bar- ristorante (Lato San Lucchese) e di un bar – caffetteria prospiciente la Piazza d’Armi.

Il Cassero, secondo le intenzioni del Comune di Poggibonsi, si caratterizza come un polo legato alla realizzazione di eventi culturali, manifestazioni storiche e all’educazione per la salvaguardia dei beni storico-artistici, come luogo di svago e relax, punto di promozione artistica e culturale legato alla valorizzazione dei beni storico artistici.

Per questo l’attività di somministrazione di bevande e alimenti dovrà privilegiare la vocazione a luogo della convivialità e dell’aggregazione legate al cibo ed alla cucina tradizionale, in un’ottica di sostenibilità ambientale, educazione alimentare, di coerenza con le finalità generali che il Comune di Poggibonsi ha individuato per il sito e di sinergia con le altre attività presenti e in programmazione.

La gestione dovrà favorire la presenza delle famiglie, dei turisti, dei gruppi organizzati e dei gruppi informali attraverso iniziative che ne incentivino la frequentazione. Il servizio di Ristorante si rivolgerà ai clienti di zona, a quelli di passaggio, ai frequentatori del Parco Archeologico e dovrà garantire il supporto logistico per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande agli eventi in programmazione all’interno della Fortezza di Poggio Imperiale.

La scelta del gestore avverrà attraverso una gara pubblica che valuterà la proposta di gestione complessiva dei servizi e la sua complementarità con le attività che Fondazione Elsa e il Comune di Poggibonsi intendono svolgere all’interno della struttura e nella Fortezza di Poggio Imperiale.

Il bando è suddiviso in due lotti distinti: Lotto 1- Bar Caffetteria lato Piazza d’Armi; Lotto 2: Ristorante- Bar Lato San Lucchese. Si potrà concorrere per la gestione di un’unica attività o di entrambe. Sarà data la preferenza alle proposte di gestione complessiva.

La durata dell’affidamento della gestione è prevista per 6 anni, rinnovabile per altri 6.

La base d’asta relativa all’affitto mensile da corrispondere alla Fondazione Elsa per la gestione delle attività commerciali del Cassero è di euro 1050 + IVA mensili così suddivisi per lotto: 350 euro + IVA mensili per il Lotto 1 (Bar Caffetteria lato Piazza d’Armi); 700 euro + IVA mensili per il Lotto 2 (Ristorante – Bar lato San Lucchese). Ogni concorrente può presentare offerte per un singolo lotto o per entrambi.

La domanda di partecipazione dovrà essere depositata entro le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2023, presso la Sede della Fondazione Elsa, in Piazza Rosselli n. 6 a Poggibonsi (SI), in un unico plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e con l’indicazione all’esterno del nome o della ragione sociale del concorrente con la scritta “Bando di gara per la gestione delle attività di ristorazione presso Il Cassero per anni 6, rinnovabile”.

Per qualsiasi informazione o richiesta di sopralluogo contattare la Fondazione Elsa, con sede a Poggibonsi in Piazza Rosselli n. 6, numero di telefono 0577-983067, e-mail: fondazioneelsa@sienapec.it.

I sopralluoghi sono possibili, previa prenotazione, in orario di ufficio (9-13) dal lunedì al venerdì non festivi, entro il termine massimo delle ore 13.00 del giorno 31 marzo 2023.

Il bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.politeama.info e dall’albo pretorio online del Comune di Poggibonsi.

