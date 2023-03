Rifiuta i controlli alla guida, denunciato automobilista a Pisa

Fermato all'alt dei carabinieri, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Così per un conducente è scattata la denuncia. È successo a Pisa durante un servizio di controllo dei carabinieri.

Il conducente, fermato alla guida della propria auto, è stato denunciato per il rifiuto e segnalato alla Prefettura perché sorpreso in possesso di una piccola quantità di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato e la patente ritirata. Inoltre i militari hanno controllato, in un'altra occasione, una seconda persona sorpresa in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro.