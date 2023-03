Rifiuti di tutti i tipi abbandonati a Vinci, 15 denunce e 58mila euro di multa

Procede su tutto il territorio comunale di Vinci l'attività di controllo ambientale per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Le indagini svolte dalla polizia municipale hanno portato nel 2022 a individuare e denunciare all'Autorità giudiziaria 15 soggetti per i reati di gestione illecita ed abbruciamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali ed edili.



Le indagini sono state svolte con la collaborazione del dipartimento Arpat del circondario empolese.



Per una parte dei reati penali accertati sono già state elevate sanzioni per complessivi 58.500 euro: saranno elevate ulteriori sanzioni alla scadenza dei termini delle prescrizioni impartite per il recupero e lo smaltimento in centri di raccolta autorizzati da parte dei soggetti responsabili.

“Il nostro controllo sull'abbandono dei rifiuti è costante – ha spiegato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. Il fatto che nel 2022 ci siano 15 soggetti denunciati significa che tanto lavoro è ancora da fare, anche di informazione dei cittadini. Le regole si rispettano e valgono per tutti”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa