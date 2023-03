Sanità, premiati i vincitori del premio Tesi di laurea 2022 in ambito neuro-riabilitativo

Sono cinque gli studenti premiati dalla Fondazione Gianfranco Salvini per le tesi di laurea 2022 con contenuti innovativi nella neuro-riabilitazione. Ad ospitare la cerimonia di consegna dei riconoscimenti la sala Gonfalone di palazzo del Pegaso. A vincere il premio da 2mila euro destinato alla tesi di specialisti in medicina fisica e riabilitativa è stata Stefania Spina dell’Università di Foggia.

Gli altri quattro riconoscimenti, da mille euro ciascuno, per lauree triennali nella classe delle professioni sanitarie della riabilitazione (fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale e terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva) sono andati a Gloria Mataldi dell’Università degli studi Tor Vergata di Roma, Sofia Gandolfi dell’Università degli studi di Padova, Lorenzo Balducci Università degli studi di Torino e Elisabetta Valentini Università degli studi di Siena.

Sono stati segnalati i lavori di Martina Cristinziano dell’Università degli studi Tor Vergata di Roma, di Gaia Scaccabarozzi dell’Università degli studi di Milano, Ludovica Dalle Crode dell’Università degli studi di Padova, di Diego Piatti dell’Università degli studi Tor Vergata di Roma, di Angela Maria Politi dell’Università degli studi di Siena, Silvia Salvalaggio dell’Università degli studi di Padova.

Collegato da Bruxelles dove si trova per impegni istituzionali il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo non ha voluto far mancare il suo sostegno all’iniziativa della Fondazione Gianfranco Salvini: “Grazie di avere scelto il Consiglio regionale, grazie per voler sostenere, premiare e finanziare delle ragazze e dei ragazzi che provano a costruire per ciascuno di noi un futuro migliore e lo fanno finendo con le tesi di laurea il loro percorso di studio. A ognuno di loro in bocca al lupo per il futuro e un messaggio, cercate di prendervi il futuro con le vostre idee con la vostra passione, siate orgogliosi di quello che fate ogni giorno, perché al di là del premio in denaro, che è un sostegno alle vostre attività di studio e di ricerca, quello che emerge è che la Fondazione Gianfranco Salvini è molto sensibile verso la ricerca e verso l’innovazione”.

“È evidente che la neuro-riabilitazione e la riabilitazione richiedono tanta ricerca. E allora la sfida che abbiamo davanti a noi, e ce la siamo presa in carico anche come Assemblea legislativa, è quella di cercare di anticipare il progresso. Non è un caso che noi stiamo provando a capire dove sarà la Toscana del 2050, quella Toscana in cui ragazze e ragazzi saranno protagonisti. È una Toscana che vuole anticipare il progresso e costruirlo insieme”.

Un’iniziativa apprezzata dalla consigliera regionale Lucia De Robertis: “Anche con questa bella iniziativa dei premi di laurea della Fondazione Gianfranco Salvini la Clinica di riabilitazione toscana conferma il proprio ruolo strategico per la Regione nella cura e nell’innovazione nel campo della neuroriabilitazione. La CRT, esperienza riuscita di partnership fra pubblico e privato, infatti, non solo offre assistenza altamente qualificata a casi complessi, ma genera ricerca, sviluppo, innovazione scientifica a beneficio di tutto il sistema sanitario”.

“La ricerca - ha spiegato il presidente della commissione Sanità Enrico Sostegni - è un elemento fondamentale insieme alla capacità di trasferire sull’attività clinica i risultati della ricerca per avere un sistema sanitario di eccellenza. Tutte le ricerche ci dicono questo, gli ospedali che riescono a fare ricerca sono quelli che riescono a stare ad alti livelli. E questo abbinato all’attività che abbiamo fatto con la legge sugli Irccs, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, che vuole ulteriormente incentivare l’attività di ricerca in Toscana, penso sia un elemento fondamentale per rafforzare il nostro sistema sanitario. L’attività della Fondazione, che oggi premia delle ragazze e dei ragazzi che hanno fatto una ricerca collegata all’attività di riabilitazione che la Fondazione stessa fa è un elemento di orgoglio per la Toscana, e per questo è giusto che i vincitori vengano premiati nella sede del Consiglio regionale e per loro tutto il mondo della ricerca”.

“La Fondazione Gianfranco Salvini - ha ricordato la presidente Marzia Sandroni - opera per sostenere la produzione e lo scambio di conoscenza: incentivando e valorizzando le competenze, facendo rete con i soggetti del territorio toscano, dell’Area vasta sud est, ma anche con i soggetti che a livello nazionale possono fornire i migliori contributi scientifici nel settore della riabilitazione neurologica. È talmente convinta dell’importanza di raccogliere e valorizzare il contributo scientifico dei giovani ricercatori che ha deciso di dare continuità al premio Tesi di laurea in ambito neuro-riabilitativo anche per il 2023, tesi che verranno ovviamente premiate il prossimo anno”.

Laura Abruzzese, responsabile ricerca della Clinica riabilitazione toscana durante la cerimonia ha parlato “di contributi innovativi” con i partecipanti che hanno dimostrato “notevole talento ed impegno” e Alessandro Rossi, direttore scientifico Fondazione Gianfranco Salvini ha sottolineato “il valore della passione come elemento fondamentale per chi ha scelto le neuroscienze come professione”. Come espressione del mondo del volontariato è stato consegnato un omaggio floreale a Ivana Cannoni. Durante la premiazione è stato presentato il libro ‘Innovazione e metodo sperimentale nella ricerca riabilitativa’ che raccoglie gli elaborati.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale