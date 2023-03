Santuario Madonna del Pozzo, celebrazione per i 500 anni a Empoli

Le modifiche alla viabilità in piazza della Vittoria

In occasione della celebrazione eucaristica per i 500 anni della Fondazione del Santuario della Madonna del Pozzo, sabato 18 marzo 2023, saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta in piazza della Vittoria.

NEL DETTAGLIO - Piazza della Vittoria, lato bar Vittoria, tratto fra via Tinto da Battifolle e via Roma, dalle 17.30 alle 19.30, di sabato 18 marzo 2023, divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a sinistra in direzione via Fratelli Rosselli per veicoli provenienti da via Tinto Da Battifolle; piazza della Vittoria, zona antistante il Santuario, tratto tra via Roma e via Curtatone e Montanara, dalle 16 alle 20, divieto di sosta e divieto di transito di tutti i veicoli.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada. Questo è il link http://bit.ly/3mPZn0 a all’ordinanza comunale.