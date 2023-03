Si schianta con l'auto contro un palo all'Elba. Il fatto è accaduto a Portoferraio in piena notte. Un georgiano di 34 anni si è rifiutato di sottoporsi ai test per la presenza di alcol e droga nel sangue previsti per legge. Così facendo i carabinieri lo hanno denunciato per il rifiuto degli accertamenti previsti e gli hanno ritirato la patente di guida.