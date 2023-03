Sportello Cisl per i sanitari vittima di aggressioni

Uno sportello di assistenza, anche legale, per il personale sanitario vittima di aggressioni, purtroppo sempre più frequenti. Ad annunciarne la creazione è il reggente della Funzione Pubblica Cisl Firenze-Prato Mauro Giuliattini.

“Quello delle aggressioni è purtroppo un problema grave e sempre più diffuso. Anche la scorsa settimana una nostra iscritta, che lavora nell’ambito del 118, è stata aggredita durante il suo turno di lavoro. E’ l’ultimo episodio in ordine di tempo di una lunga lista di aggressioni che ci costringe, ancora una volta, a segnalare una situazione fuori controllo che si va sempre più grave.”

“Per questo – aggiunge Giuliattini - la Cisl Funzione Pubblica Firenze-Prato, per garantire una maggiore tutela ai lavoratori del comparto, ha deciso di istituire un proprio sportello di assistenza, anche legale, per i nostri iscritti e per chiunque voglia rivolgersi a questo servizio.”

“Nei prossimi giorni – conclude il responsabile Cisl Funzione Pubblica – comunicheremo ai nostri iscritti i riferimenti e le modalità di accesso per lo sportello.”

Fonte: Cisl Firenze Prato