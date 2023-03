TIPO Festival, quattro giorni alla scoperta del turismo industriale di Prato

Gary Lucas, live in "Beste HUB", ph. Marco Badiani (TIPO 2021)

Dal 20 al 23 aprile 2023 a Prato arriva la prima edizione di TIPO Festival (Turismo Industriale Prato Festival): quattro giorni per conoscere da vicino il patrimonio industriale del più grande distretto tessile d’Europa, quello di Prato: immergersi nella storia e nella contemporaneità delle manifatture e vedere i processi di riciclo e produzione di stoffe, i musei, le architetture del lavoro. Itinerari guidati, in luoghi solitamente non aperti al pubblico, mostre, laboratori per i più piccoli, spettacoli e incontri dedicati alle fabbriche ritrovate, al patrimonio industriale e alle sfide per la città del futuro.

TIPO Festival, il programma

TIPO Festival è spettacolo, con una serie di eventi organizzati da Fonderia Cultart: si parte con il concerto di musica rap di Tredici Pietro + Lil Busso, in calendario, in programma venerdì 21 aprile a Prato, a Officina Giovani. In calendario sabato 22 aprile, alla Marini Industries di Montemurlo, dopo la visita all'archivio dell’azienda, “Solo quando lavoro sono felice” (ore 21,30), di e con Lorenzo Marangoni e Niccolò Fettarappa. Grande show di chiusura del Festival, domenica 23 aprile alle 21, con GIOBBE COVATTA 6° (Sei gradi), di Giobbe Covatta e Paola Catella, con la partecipazione di Ugo Gangheri (info biglietti spettacoli su www.tipo.prato.it).

Da non perdere gli itinerari guidati in giro per il territorio e per la città di Prato. Sabato 22 aprile TIPO tour ci porterà al Polo Campolmi, dalle ore 11 alle ore 12.30. In programma dalle 14,30 alle 18 “Tessuti green. Alla scoperta del tessile riciclato made in Prato”, una visita ad alcune eccellenze produttive del distretto green di Oste-Montemurlo: Goritex, Sfilacciatura Fibre Nuove, Filatura M.T.R. Domenica 23 aprile ci aspetta “L’opera pionieristica di Pier Luigi Nervi a Prato”, dalle 9.30 alle 13, un tour tra la Val di Bisenzio e il centro di Prato. Millenium (La Cartaia), Lanificio Balli (Fabbricone), Ex Anonima Calamai. Alle 15,30 sarà ala volta di “La fabbrica ritrovata. Acqua e opifici nell’Alta Valbisenzio”, una passeggiata nel verde dal fiume al Mumat-Museo delle Macchine Tessili, ex fabbrica Meucci a Mercatale di Verno.

TIPO Festival sarà spettacolare anche per le sue mostre e per i laboratori pensati per i più piccoli. Lo spazio Campolmi, dal 21 al 30 aprile, ospiterà archeTIPO - Trame di una storia industriale, installazione multimediale a cura di SPACE spa. E poi ancora TIPI - Storie dal distretto, una mostra fotografica a cura di Filippo Bardazzi in collaborazione con le aziende di “Amici di TIPO”. Durante TIPO Festival il Museo del Tessuto – che sarà aperto con orario prolungato – ospiterà il 23 aprile Labour Lego History: un laboratorio per famiglie, in collaborazione con Italian Brick History e Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, per costruire le storiche fabbriche tessili di Prato con i mattoncini.

TIPO sarà anche incontri e convegni, dedicati a turismo industriale e tutela del patrimonio, il cui programma sarà presto reso noto. E verrà anche lanciata la app di TIPO, realizzata da SPACE spa.

Qui il programma completo

TIPO Festival fa parte del progetto TIPO - Turismo industriale Prato, nato nel 2021 per valorizzare storia, cultura, tradizione e contemporaneità dell’eccellenza tessile pratese. Il progetto TIPO è promosso da Comune di Prato, Fondazione Museo del Tessuto, Fondazione CDSE Centro di Documentazione Storico Etnografica; in collaborazione con i Comuni di Cantagallo, Carmignano, Poggio a Caiano, Montemurlo, Vaiano, Vernio, e con Centro per l’arte contemporanea “Luigi Pecci”, ACTE (Associazione Comunità Tessili Europee), Toscana Promozione - Visit Tuscany, Prato Turismo. Partner organizzativo: Cap Viaggi.

TIPO Festival è organizzato anche in collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Pianificatori della Provincia di Prato; AIPAI - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale; ERIH - European route of industrial heritage.

Fonte: Ufficio stampa