Torna 'Attraverso i Suoni', il progetto di A.Gi.Mus. e CR Firenze per i giovani musicisti

Torna, per la sua seconda edizione, “Attraverso i Suoni”, progetto innovativo e unico, promosso da A.Gi.Mus Firenze, Arezzo, Grosseto e Fondazione CR Firenze per la valorizzazione delle eccellenze toscane della musica classica.

L’iniziativa si rivolge ai giovani musicisti under 30 (under 28, per i solisti) delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto offrendo loro non solo occasioni per suonare dal vivo, ma anche un vero e proprio percorso per costruire e rafforzare le loro carriere professionali. Tramite un bando (disponibile all’indirizzo www.attraversoisuoni.it), “Attraverso i Suoni” seleziona dodici soggetti artistici (solisti o gruppi da camera dal duo al quartetto) che saranno scritturati da A.Gi.Mus. per un anno. Ad ogni gruppo o solista vincitore sarà riconosciuto un premio fino ad un massimo di 6.000 € che sarà suddiviso in cachet e benefit. In palio concerti dal vivo e strumenti preziosi per avviare la propria carriera, come un percorso di affiancamento per la cura della comunicazione e dei social, la costruzione del proprio sito internet, lo sviluppo dell’auto imprenditorialità e della visual identity, oltre a un book fotografico professionale, incontri con direttori artistici e musicisti di chiara fama, master e lezioni individuali.

L’iniziativa è realizzata con la direzione artistica di Luca Provenzani (Presidente di A.Gi.Mus. Firenze e Primo violoncello dell’Orchestra della Toscana) e Gloria Mazzi (pianista e Presidente di A.Gi.Mus. Grosseto).

Per partecipare è necessario inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 26 marzo 2023, compilando il form online sul sito www.attraversoisuoni.it. Le audizioni si svolgeranno a Firenze, presso l’Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze (Via Folco Portinari, 5) il 31 marzo e 1 aprile 2023.

I partecipanti dovranno essere in possesso del diploma di maturità e essere residenti, domiciliati o studenti di musica a Firenze, Arezzo, Grosseto o nelle rispettive province. Verranno accettate anche le candidature di studenti diplomati nel territorio di competenza entro i due anni dalla data del conseguimento del diploma. Nel caso delle formazioni da camera il requisito territoriale è richiesto ad almeno un membro del gruppo.

La commissione di concorso sarà costituita dai rappresentanti della direzione artistica A.Gi.Mus (oltre a Luca Provenzani e Gloria Mazzi, la pianista e concertista Fabiana Barbini e il violinista e spalla dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto Claudio Cavalieri) e da una commissione esterna che include importanti musicisti, docenti, critici musicali, direttori artistici, prime parti d’orchestra e esperti del settore (Virginia Ceri, Daniela De Santis, Tiziana Tentoni, Mattia Petrilli, Alessandro Pinzauti, Daniele Spini, Andrea Lucchesini).

“Questo è un progetto che si rivolge ai giovani talenti musicali che spesso nonostante la loro passione e bravura – ha affermato Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze –si trovano in difficoltà nel trasformare gli anni di studio in una professione per la vita. Noi cerchiamo di dargli una mano mettendo loro a disposizione gli strumenti per imparare ad esibirsi e a farsi conoscere con una proposta concertistica alla quale davvero saremo lieti di assistere”.

“Attraverso i Suoni nasce dal desiderio di immettere nell’ampio mondo del lavoro musicale giovani musicisti che abbiano voglia di mettersi in gioco, il che non vuol dire solo suonare dal vivo, ma anche avere voglia di imparare a proporsi, a raccontarsi, a presentare al pubblico i propri programmi da concerto. Ringraziamo Fondazione CR Firenze per la volontà di portare avanti questo progetto e non vediamo l’ora di conoscere i prossimi vincitori” – ha dichiarato Gloria Mazzi.

“Nel corso del primo anno, una delle soddisfazioni più grandi è stata ascoltare ragazzi bravissimi e vederli crescere, imparare a relazionarsi con il pubblico, vedere l’entusiasmo dei docenti e dei direttori artistici che li hanno ascoltati suonare. Per costruire una carriera nel mondo della musica oggi è fondamentale essere musicisti completi e Attraverso i Suoni offre tutti gli strumenti per diventarlo” – ha commentato invece Luca Provenzani.

Informazioni e contatti della segreteria operativa:

A.Gi.Mus.

Via della Palancola 30

50133 - Firenze

055/580996

349 6525114

segreteria@attraversoisuoni.it

www.attraversoisuoni.it

Fonte: Ufficio Stampa