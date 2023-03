Trasferta a Lucca per l'Abc, in cerca del bis vincente

Secondo dei tre impegni a distanza ravvicinata per l’Abc Solettificio Manetti che domani alle ore 21.15 farà visita al Basketball Club Lucca per la nona giornata del girone di ritorno (arbitri Orlandini di Livorno, Cavasin di Rosignano Marittimo). Un’altra partita delicata su un campo tradizionalmente ostico e contro una squadra indiscutibilmente esperta. Guidata da coach Francesco Nalin, Lucca è reduce dal ko esterno sul parquet di Arezzo ma è proprio di dieci giorni fa il colpaccio casalingo ai danni di Prato (84-68 il finale al PalaTagliate). Una vittoria che dimostra quanto la formazione biancorossa, a discapito di una classifica che non rende merito al reale valore del suo roster, rappresenti uno scoglio davvero tosto da superare, a maggior ragione tra le mura amiche. Alla corte di coach Nalin, infatti, sfilano nomi del calibro di Andrea Barsanti, Tommaso Tempestini e Andrea Del Debbio, che non hanno certo bisogno di presentazioni e che rappresentano tre veri e propri lussi per la categoria. A questi si affiancano colonne portanti come Burgalassi, Pierini, Russo e Lippi, giocatori che fanno della truppa lucchese un team dal grandissimo valore tecnico.

L’Abc di coach Walter Angiolini, reduce dalla vittoria casalinga ai danni del Nuovo Basket Altopascio che ha ridato nuovo slancio e fiducia ai gialloblu dopo le sconfitte contro Cecina e Virtus Siena, andrà in cerca di conferme lontano da casa per provare a bissare l’acuto conquistato nel match di andata, quando al PalaBetti chiuse la pratica sul 90-77. Con l’emergenza infortuni ancora lontana dal risolversi, Belli e compagni saranno nuovamente chiamati a fare quadrato in una gara in cui le motivazioni saranno fortissime, sia da una parte che dall’altra.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa