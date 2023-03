Ubriaca picchia la capotreno, denunciata

I carabinieri del Radiomobile di Pontassieve hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio, una 43enne brasiliana residente nell’Aretino. La donna, in stato di ebbrezza molesta, stava infastidendo i viaggiatori del treno regionale Firenze-Arezzo nella serata di ieri.

Alla richiesta della capotreno di scendere alla stazione di Pontassieve, ha reagito in malo modo aggredendola, tirandole i capelli e colpendola alla testa con dei pugni.

A causa dell’episodio il convoglio è rimasto fermo circa un’ora alla Stazione di Pontassieve, ove sono accorsi i carabinieri ed i sanitari del 118 per le cure del caso. La capotreno, portata poi in ospedale a Bagno a Ripoli, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Per la brasiliana è scattata anche la sanzione amministrativa per ubriachezza.