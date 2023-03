Uffizi, visite guidate gratuite tra Boboli e la Sala delle Carte Geografiche

A partire da giovedì 16 marzo i visitatori delle Gallerie degli Uffizi avranno la possibilità di conoscere gratuitamente tre spazi dei musei accompagnati da staff specializzato.

Riaperta alla fine del 2021, la Sala delle Carte Geografiche al secondo piano della Galleria è il primo dei luoghi interessati dalla nuova programmazione: le visite si terranno nelle date del 16, 18, 23, 25 e 30 marzo con otto diversi slot orari (9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00).

Al Boboli si visiterà la limonaia settecentesca, dove si custodiscono alcune delle più antiche specie del giardino. Le date saranno quattro: il 17, 24, 31 marzo e 7 aprile 2023, dalle ore 9,30 alle ore 10,30 circa.

Terzo e ultimo luogo delle visite speciali, sempre a Boboli, è il Giardino della Botanica Superiore che ospita la collezione di piante acquatiche: qui lo staff accompagnerà i partecipanti nei giorni del 29 e 31 maggio 2023, dalle ore 9,30 alle ore 10,30 circa.

La prenotazione per le visite al Giardino di Boboli è obbligatoria all’ indirizzo ga-uff.eventiboboli@cultura.gov.it mentre non lo è per la Sala delle Carte Geografiche.

VISITE SPECIALI ALLA SALA DELLE CARTE GEOGRAFICHE DEGLI UFFIZI

giovedì 16 marzo 2023: 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00

sabato 18 marzo 2023: 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 14.00; 15.00; 16.00: 17.00

giovedì 23 marzo 2023: 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00

sabato 25 marzo 2023: 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00

giovedì 30 marzo 2023: 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00

Il punto di ritrovo per la partenza delle visite sarà all'ingresso del secondo piano di Galleria.

La visita si svolge in italiano ed è inclusa nel costo del biglietto.

VISITE SPECIALI ALLA LIMONAIA SETTECENTESCA DEL GIARDINO DI BOBOLI

17 marzo 2023: dalle 9,30 alle 10,30 circa.

24 marzo 2023: dalle 9,30 alle 10,30 circa.

31 marzo 2023: dalle 9,30 alle 10,30 circa.

7 aprile 2023: dalle 9,30 alle 10,30 circa.

Punto di ritrovo presso l'ingresso di Annalena di via Romana.

VISITE SPECIALI AL GIARDINO DELLA BOTANICA SUPERIORE

29 maggio: dalle 9,30 alle 10,30 circa.

31 maggio: dalle 9,30 alle 10,30 circa.

Punto di ritrovo presso il corpo di guardia dell'Anfiteatro.

Per le visite al Giardino di Boboli

Visite guidate gratuite, con il biglietto di ingresso al Giardino di Boboli.

La prenotazione è obbligatoria.

Per prenotare scrivere a ga-uff.eventiboboli@cultura.gov.it entro 3 giorni dalla data prescelta, specificando in oggetto:

"Prenotazione visita straordinaria alla collezione degli agrumi di Boboli" oppure "Prenotazione visita straordinaria alla collezione piante acquatiche di Boboli".

Indicare il giorno scelto, numero e nome dei partecipanti e un recapito telefonico. Nella numerazione saranno considerati anche i minori di 12 anni.

Limite partecipanti per visita: 27 persone. In caso di superamento del massimale, verrà data priorità tenendo conto della data e dell'orario di arrivo della richiesta di prenotazione.

Ad ogni partecipante arriverà una mail di conferma della prenotazione. Coloro che non riceveranno tale comunicazione, non potranno partecipare per ragioni logistiche

