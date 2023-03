"Una Bici per Tutti", a Pontedera la presentazione del calendario 2023

L'associazione ciclistica Una Bici per Tutti presenta la sua attività per l'anno 2023. Lo farà sabato prossimo, 18 marzo, alle ore 16, a Villa Crastan. Un pomeriggio, aperto a tutti e importante per tanti giovanissimi atleti, che sono ai nastri di partenza della stagione ciclistica. Nello specifico si tratta di 23 ragazzi (16 hanno tra 6 e 12 anni e altri 7 hanno 13 e 14 anni) pronti a gareggiare in competizioni in tutta la Toscana.

La associazione ciclistica Una Bici x Tutti Asd, presieduta da Claudio De Angeli, ha sede a Pontedera dal 2017 ed è diventata punto di riferimento per tantissime iniziative legate al mondo delle due ruote, collaborando anche con l'Amministrazione Comunale in giornate, svolte sul territorio, per promuovere il corretto utilizzo della bici per l'utilizzo sportivo ma anche come mezzo di locomozione quotidiano.

Sabato pomeriggio a Villa Crastan saranno anche annunciati gli eventi sportivi organizzati da Una Bici x Tutti per l'anno in corso, che riguarderanno da vicino il territorio della Valdera che sarà sede di importanti gare ciclistiche.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa