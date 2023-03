Uovo Sospeso, torna il progetto solidale di Pasqua a Pistoia

Torna nel periodo di Pasqua, per il terzo anno consecutivo, il progetto dell’Uovo Sospeso, che si ispira al famoso caffè sospeso napoletano, ma lo declina in versione pasquale dando la possibilità a tante persone (aziende e privati) di raddoppiare la solidarietà. Oltre alla tradizionale campagna delle Uova di Pasqua, che si potranno ordinare online sul sito ANT, con un’offerta minima di 16 euro, sarà, infatti, possibile donare un uovo di cioccolato da 500 gr., al latte o fondente, a persone bisognose del territorio e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico-specialistica ANT ai malati di tumore.

A Pistoia, ANT ha coinvolto la Fondazione Raggio Verde e l’Associazione Agrabah che ne costituisce il presupposto, che si occupano di bambini e ragazzi affetti da autismo, operando nel campo dell’assistenza alle persone affette da disturbi dello spettro autistico, sia minori che adulti, con il Centro ambulatoriale di Santomato e il Centro diurno Casa di Gello. La Fondazione Raggio Verde è anche impegnata, verso i propri assistiti, a costruire un loro "progetto di vita". Gli ambiti dei progetti assistenziali riguardano la possibilità di autonomia personale,la partecipazione a una attività lavorativa retribuita, l’abitare indipendente o la residenzialità assistita commisurata ai vari gradi di gravità.

L’obiettivo è importante, vorremmo poter portare a tutti gli utenti seguiti dalla Fondazione Raggio Verde un uovo pasquale e non lasciare nessuno senza.

«Se c'è una tradizione tutta italiana legata al concetto di solidarietà che meritava di essere rilanciata, è quella delle offerte di cibo 'sospese' – ha dichiarato il delegato ANT di Pistoia e Prato, Tiziano Sperandini - perché è il segno di come essere davvero solidali significhi esserlo in modo totalmente disinteressato, anche e soprattutto nei confronti di chi non conosciamo. Abbiamo fatto nostra questa idea, permettendo ai cittadini pistoiesi e pratesi di 'lasciare in sospeso' a beneficio del prossimo un uovo di cioccolato, che nel periodo pasquale sarà certamente un regalo più che gradito per gli utenti delle realtà che abbiamo selezionato e consentirà a noi di portare assistenza a casa di chi è malato di tumore».

«È con grande piacere che prendiamo di nuovo parte a questo progetto – sottolinea Anna Maria Celesti, vicesindaco del Comune di Pistoia e presidente della Società della Salute Pistoiese –. L’Uovo Sospeso è un’iniziativa alla quale teniamo molto e che custodisce una doppia valenza: da un lato raccogliere fondi per la Fondazione ANT, che da anni porta avanti l’assistenza domiciliare ai malati oncologici e ai loro familiari, e dall’altro regalare un sorriso e una piccola golosità ai ragazzi della Fondazione Raggio Verde. La generosità dei pistoiesi si farà sicuramente sentire e permetterà di raggiungere un grande obiettivo. Rivolgo, infine, un sentito ringraziamo alle due Fondazioni coinvolte per il lavoro che svolgono quotidianamente sul nostro territorio, che è preziosissimo».

Giancarlo Magni, presidente Fondazione Raggio Verde, ha dichiarato: «Ringraziamo la Fondazione ANT per aver selezionato la nostra realtà e aderiamo con grande piacere all’iniziativa invitando anche le famiglie dei nostri assistiti a partecipare attivamente all’acquisto delle uova di Pasqua per sostenere l’assistenza medico-specialistica dell’ANT. Al di là del pur significativo risultato concreto di questo progetto è fondamentale creare sul territorio una“rete solidale” che possa dare delle risposte sempre più adeguate ai tanti bisogni emergenti. Fin da ora la Fondazione Raggio Verde si dichiara disponibile per nuove, simili iniziative.»

Per chi vuole contribuire, sarà possibile ordinare l’Uovo Sospeso chiamando la referente locale Benedetta Leoni al 345 1562312 o scrivendo a delegazione.pistoia.prato@ant.it.

Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa