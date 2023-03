Use Scotti Rosa batte Cagliari in casa

I cali di tensione non sa cosa siano l’Use Rosa Scotti. Ad appena tre giorni dalla splendida vittoria con Patti, la squadra di Alessio Cioni ha sempre l’adrenalina in circolo e batte anche Cagliari per 75-51 mantenendo l’imbattibilità casalinga e la prima posizione e facendo anche un altro passetto in avanti in classifica che male non fa. A voler essere pignoli, all’inizio, qualche urlaccio del tecnico ed un timeout servono per scuotere un po’ dall’inevitabile torpore iniziale ma è davvero roba di qualche minuto. Una sgassata, la solita Peresson, una quantità industriale di rimbalzi ed il gioco è fatto. La più veloce ad entrare in partita è Cvijanovic che, con le sua classiche penetrazioni, va facilmente a canestro segnando subito 4 punti. Cagliari in questa fase riesce anche a mettere la testa avanti fino al 6-9 ma è appunto il momento in cui arrivano gli urli di coach Cioni che scuotono l’Use Rosa che, con la tripla di Peresson, va sul 12-9. La fine del primo parziale e l’inizio del secondo sono sotto il segno di Dell’Olio che, oltre a strappare rimbalzi a raffica al pari di Bambini, trova anche con puntualità i canestri del 21-16 al 10’ e del 26-16 con cui inizia il secondo tempino. Trattasi di una frazione che finirà 21-8, giusto per far capire che l’Use Rosa mette al sicuro il risultato prima di andare al riposo lungo. Questo grazie a Manetti (almeno fino a quando non deve uscire per un problema all’occhio), una Ruffini ispirata e ad una squadra che, seppur senza forzare troppo, dimostra una volta ancora di aver ormai una sua precisa identità di gioco. A metà siamo 42-24 e la gara, di fatto, si chiude al rientro dall’intervallo con i canestri di Peresson e Bambini per il 51-28. Da quel momento in poi da raccontare c’è davvero poco, se non i minuti che coach Cioni concede alle giovani Antonini, Casini e Chelini ed il passaggio al 30’ di 58-38. La frazione finale si trascina a ritmi blandi fino al 75-51 finale che significa sesta vittoria consecutiva e 4 punti sulla seconda. Non male a cinque giornate dalla fine.

75-51

USE ROSA SCOTTI

Peresson 12, Cvijanovic 13, Patanè 4, Stoichkova 4, Manetti 3, Dell’Olio 12, Ruffini 11, Merisio 2, Casini, Antonini 6, Chelini, Bambini 8. All. Cioni (ass. Ferradini/Toccafondi)

CUS CAGLIARI

Puggioni, Caldaro 6, Giangrasso, Stawinska 13, Striulli 4, Paoletti 12, Venanzi 2, Saias 8, Gagliano 5, Usai 1. All. Xaxa (ass. Angioni)

Arbitri: Luchi di Prato e Di Salvo di San Giuliano Terme

Parziali: 21-16, 42-24 (21-8), 58-38 (16-14), 75-51 (17-13)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa