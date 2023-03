Va a casa della ex e la aggredisce, arrestato 31enne

Nella tarda serata di martedì 14 marzo a Pisa le volanti della polizia sono accorse in zona Pratale, in soccorso di una 31enne che chiedeva aiuto. Il suo ex, che in precedenza aveva denunciato in Questura per atti persecutori, si era presentato sotto casa scavalcando il cancello per, a suo dire, chiarire la vicenda. L’ uomo, un coetaneo della provincia di Arezzo, l'aveva aggredita poco prima, senza conseguenze fisiche. Il giovane è stato bloccato dai poliziotti e arrestato; il Pubblico Ministero di turno, vista la prospettata gravità della condotta, ha disposto la associazione al carcere, in attesa della convalida dell’arresto e del processo.