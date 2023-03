Viabilità Volterra, Moschi: "Statale 68 sempre più pericolosa"

"Il tragico incidente di domenica sulla statale 68 è purtroppo l'ulteriore conferma che serve un progetto complessivo di ammodernamento della viabilità tra Volterra e Colle val d'Elsa". Così in una nota Paolo Moschi, Consigliere della provincia di Pisa. "L'aumento del flusso turistico sull'asse Valdelsa - Valdicecina passa da qui e noi non possiamo più permetterci che la maggior parte della nostra economia viaggi su una vecchia mulattiera. Volterra ha bisogno di uscire dall'isolamento e la Valdelsa necessita di uno sbocco per rafforzare la permanenza turistica. Ci meravigliamo che la Regione Toscana assista immobile a questo problema che si trascina da più di 50 anni. Una Regione che dimentica e lascia al suo destino le aree interne, senza una strategia delineata e perseguibile".

"Anche il tratto nuovo ammodernato nel 2018 è attualmente oggetto di problemi" prosegue Moschi. "Sappiamo che questi giorni, dietro nostre ripetute segnalazioni in Provincia, si terrà in Regione la seduta del Collegio di Vigilanza per la realizzazione della messa in sicurezza del tratto della già SR 68 a Volterra. Auspichiamo che l'assessore regionale Baccelli trovi le risorse necessarie e che i tecnici arrivino alla soluzione definitiva del problema, costituito anche dalla presenza di acque. La stagione turistica, la cui partenza coincide con la Santa Pasqua, è alle porte - conclude il Consigliere - Regione e Provincia debbono delle risposte a Volterra e alla Valdicecina".