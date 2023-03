Stop a TuPassi al distretto di Montelupo, 12 prestazioni prenotabili al giorno

Da lunedì 20 marzo presso il Distretto di Montelupo cambia la modalità di prenotazione per le attività di anagrafe sanitaria (l’iscrizione al SSN e scelta/cambio medico o pediatra, domicilio sanitario), dedicando una fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 10.30 con uno slot di 12 prestazioni giornaliere.

Il cittadino potrà prenotare la prestazione “accesso anagrafe sanitaria” telefonando al numero unico aziendale 055 54 54 54 (tasto2) oppure recandosi di persona presso i punti CUP presenti sul territorio.

L’Azienda sanitaria ricorda che è possibile disdire un appuntamento per le attività di anagrafe sanitaria. Questo permette di liberare lo slot in agenda e garantire la prenotazione di altri cittadini interessati.

La scelta di questo cambiamento di modalità per le prenotazioni amministrative deriva da una decisione aziendale condivisa con l’Amministrazione Comunale per migliorare il servizio per il cittadino.

Nei giorni scorsi è stato infatti effettuato un sopralluogo presso il Distretto sanitario a cui hanno partecipato il Sindaco Paolo Masetti e l’Assessore alle politiche sociali, Stefania Fontanelli insieme ad dottor Leonardo Pasquini, Direttore Staff direzione amministrativa dell’Asl Toscana Centro, il dottor Franco Doni, Direttore Sds Empolese Valdelsa Valdarno, Maria Antonietta Ciardetti, referente Accoglienza e servizi per i cittadini e Marco Rallo, incaricato funzione per CUP e Call Center. Durante l’incontro è emersa la criticità del sistema “Tu Passi” per la gestione degli appuntamenti dei servizi amministrativi. Pertanto è stata avviata la nuova modalità.

Nei giorni di apertura del Distretto di Montelupo (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,40 fino alle ore 13,00, il mercoledì anche nella fascia pomeridiana fino alle 18.30) l'attività di sportello prosegue per prenotazioni sanitarie CUP, compreso i prelievi domiciliari, rilascio esenzioni e attivazione tessere sanitarie, con slot ogni 5 minuti.

Relativamente alla “scelta e il cambio medico” l’Azienda sanitaria ricorda che può essere anche da casa tramite da Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con SPID, oppure utilizzando l'APP Smart SST.

In alternativa “il cambio medico” può essere effettuato inviando il modulo di richiesta (scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra) compilato e corredato di copia di documento di identità valido all'indirizzo mail: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.

“I cittadini hanno spesso fatto presente criticità e ci è sembrato necessario agire in modo congiunto con l’azienda sanitaria per accogliere le lamentele e trovare una risposta adeguata. Abbiamo trovato nell’azienda sanitaria la disponibilità al confronto. Si tratta ovviamente di un percorso che iniziamo oggi e che monitoreremo nel tempo», afferma il sindaco Paolo Masetti.”

Fonte: Asl Toscana Centro