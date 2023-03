Bus Montelupo, strada troppo stretta: eliminata fermata in via della Resistenza

Autolinee Toscane ha richiesto la possibilità di eliminare dal proprio percorso la fermata in via della Resistenza a Montelupo Fiorentino in ragione del fatto che i mezzi hanno difficoltà di manovra.

A seguito di un sopralluogo fatto dai tecnici della ditta assieme ai tecnici del comune è stato dato parere favorevole. Quindi è stata soppressa la fermata “Resistenza” e sostituita con una nuova fermata in via fratelli Cervi.

Ricordiamo che la linea 72D collega Montelupo a Firenze.

Il cambiamento di fermata non è l’unica novità che interessa la linea: infatti per motivi del tutto indipendenti dalla soppressione della fermata di via della Resistenza, gli orari della linea 72 sono stati rivisti per adeguare le percorrenze e anticipati di 10 minuti.

Maggiori informazioni in proposito sono disponibili sul sito dell’azienda di trasporti: https://www.at-bus.it/it

Ultima novità riguarda la collocazione di un sistema di paline elettroniche da parte di Autolinee Toscane che dovranno servire per informare i cittadini sulle corse e su eventuali ritardi.

A Montelupo saranno posizionate in viale Cento Fiori, davanti al palazzo comunale, in piazza Cavallotti, davanti alla stazione ferroviaria e a Samminiatello, in piazza dell’Orcio.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa