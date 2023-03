Comunità energetiche, nasce un gruppo di lavoro a Empoli

Promuovere la creazione di una rete di soggetti pubblici e privati che possano condividere la produzione e il consumo dell'energia da fonti rinnovabili con ricadute di tipo ambientale, economico e sociale. Con questa finalità, l'amministrazione comunale ha stabilito gli indirizzi per la costituzione di una o più comunità energetiche rinnovabili, attraverso i quali esplorare le potenzialità del territorio e raccogliere gli interessi degli stakeholder della comunità locale. Al centro, la volontà di incrementare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, destinando i benefici economici alle classi più deboli della società, secondo principi di solidarietà.

"L'efficienza energetica è un tema fondamentale con il quale come amministrazione ma anche come cittadini ci troviamo oggi più che mai a dover fare quotidianamente i conti - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Di fatto, ha un ruolo centrale dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Per questa ragione, abbiamo deciso di valutare la possibilità che anche il nostro territorio possa ospitare comunità energetiche rinnovabili, realtà che rappresentano una risorsa importante per la comunità a partire dai soggetti più deboli. Questa scelta si inserisce nel percorso promosso dalla nostra amministrazione per garantire equità sociale e dare risposte ai nuovi bisogni in tema di ambiente e sostenibilità".

E' stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale interno al Comune di Empoli che dovrà pertanto analizzare il quadro giuridico, ambientale, sociale e tecnico-amministrativo, verificando nel contempo la presenza sul territorio comunale di soggetti terzi disponibili a partecipare alla costituzione, insieme al Comune, di una Cer.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa