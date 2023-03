Comunità energetiche, primo incontro a Montespertoli

Si è svolto ieri sera a Montespertoli il primo incontro informativo sul tema della Comunità Energetica davanti ad un nutrito pubblico di cittadini, associazioni e imprese.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha rivolto un invito a partecipare all’incontro per informarsi e capire il percorso propedeutico alla creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

La seduta è stata aperta dal Sindaco Alessio Mugnaini che ha colto l’occasione per ricordare a tutti l’intento dell’amministrazione nel rendere sempre più coinvolto il territorio nella transizione ecologica. Diventare una Comunità Energetica è possibile, ma come? A spiegarlo l'Ing. Simone Tartaro dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA: “Creare una Comunità Energetica non è impossibile.”

Il primo passo da compiere è la costituzione di un’entità legale tra i soci della comunità, siano essi singoli cittadini o piccole imprese. Lo scopo della comunità energetica è la convenienza sulla spesa dell’energia. Il passo successivo è l’individuazione dell’area per l’installazione dell’impianto (pannello solare, mini pale eoliche e così via). Si può costituire così una comunità di zona e l'adesione è possibile sia per chi è in possesso di un impianto fotovoltaico, sia per chi sceglie di essere semplice consumatore ("consumer").

“Non c’è motivo per non stare dentro una comunità energetica” spiega l’Ing. Tartaro “I vantaggi sono chiari, sia per il semplice consumatore sia per l’impresa”.

Una comunità energetica è quindi un insieme di almeno 2 consumatori di energia elettrica che utilizzano un impianto di produzione di energia rinnovabile collegati insieme. I benefici sono plurali: risparmio in bolletta, contributi economici erogati dal GSE (Gestore Servizi Energetici), agevolazioni fiscali, benefici ambientali e contrasto alla povertà energetica con una gestione più efficiente delle risorse.

“Il Comune vuole essere uno strumento che si mette a disposizione dei cittadini per creare la comunità energetica. Adesso inizia la fase di animazione della comunità civile per capire se, come e quante comunità energetiche possono nascere sul territorio. Spero che questa iniziativa riceva una bella spinta dal basso e che sia una proposta nella quale si riconosce tutto il nostro territorio.” conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa