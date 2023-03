Consiglio comunale, l'esito delle votazioni a Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito mercoledì 15 marzo 2023, nell’aula al primo piano del palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta come di consueto è stata seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

La discussione dei punti all’ordine del giorno è cominciata con le interrogazioni, proseguendo sulle delibere ed infine sulle mozioni presentate.

Ecco gli esiti delle votazioni:

4.Ratifica delibera di Giunta n.12 del 25/01/2023 avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2023-2025 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

Approvata a maggioranza con 14 voti favorevoli (Partito Democratico e Questa è Empoli), 7 gli astenuti (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Premier, Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Movimento 5 Stelle), nessun contrario.

5.Variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025.

Approvata con 14 voti favorevoli (Partito Democratico e Questa è Empoli), 5 voti contrari (Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e Lega Salvini Premier), 1 astenuto (Movimento 5 Stelle).

6.Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione modifiche al Regolamento. La delibera è stata approvata con 19 voti favorevoli (Partito democratico, Questa è Empoli, Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier), nessun contrario, 3 gli astenuti (Buongiorno Empoli Fabricacomune e Movimento 5 Stelle).

7.Definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 1 c. 186-205 della l. 197/2022 – Approvazione Regolamento. La delibera è stata approvata con 19 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli, Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e Lega Salvini Premier), nessun contrario, 3 gli astenuti (Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Movimento 5 Stelle).

8.Programma delle Opere Pubbliche 2023/2024/2025 - 1^ variazione per l'annualità 2023 a norma delle disposizioni di cui al D.LGS. 118/2011, al D.LGS. 50/2016 e al D.M. n. 14 del 16/01/2018.

Approvata con 15 voti favorevoli (Partito Democratico e Questa è Empoli), nessun voto contrario, 8 gli astenuti (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Premier, Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Movimento 5 Stelle).

9.Art. 194 D.LGS 267/200 - Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza Consiglio di Stato n. 7158/2022.

La delibera è stata approvata con 22 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Fratelli d’Italia-centrodestra per Empoli, Movimento 5 Stelle e Lega Salvini Premier).

10.Art 194 D.LGS 267/2000 - Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza TAR Toscana n. 1192/2022. Approvata con 15 voti favorevoli (Partito Democratico e Questa è Empoli), 7 voti contrari (Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e Lega Salvini Premier), nessun astenuto.

Terminata la discussione delle delibere sono state presentate tre mozioni dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier di cui al punto n.11 dell’ordine del giorno ‘relativa alla adesione all'iniziativa "8 marzo, 3 donne, 3 strade", della associazione Toponomastica Femminile’, è stata approvata all’unanimità ‘emendata’. L’emendamento era stato presentato dai gruppi di maggioranza accolto dal gruppo Lega Salvini Premier. Le altre due mozioni sono state ritirate per approdare nelle rispettive ‘Commissioni’ per approfondimenti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa