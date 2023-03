Un weekend tra cultura e natura, ecco qualche idea in Toscana

Appuntamenti culturali ma anche gite all'aria aperta, sotto il primo sole primaverile. Cosa si fa questo weekend? ecco qualche idea per trascorrere sabato 18 e domenica 19 marzo.

Peccioli. Cosa sta succedendo a noi e al mondo? Per rispondere a questa domanda e cercare una chiave di lettura dei fatti che ogni giorno toccano la nostra quotidianità, da venerdì 17 a domenica 19 marzo scrittori, politici, scienziati, attrici, editori, registi, giornalisti, architetti e artisti si ritrovano a Peccioli (PI) per la terza edizione di Pensavo Peccioli. In programma al festival incontri, presentazioni, reading e gli appuntamenti con la rassegna stampa del mattino, dove i fatti del mondo vengono analizzati da Luca Sofri con Francesco Costa e Michele Serra. Il Palazzo Senza Tempo, inoltre, ospita la mostra personale "Anthologica" di uno dei più famosi illustratori italiani contemporanei, Emiliano Ponzi, che ha conquistato il mondo con le sue cover poetiche dei romanzi di Bukowsky, a cura di Federica Cano Correa e Stefano Cipolla, art director de L’Espresso. Dal 17 al 19 marzo il Palazzo Senza Tempo diventa anche set fotografico per la campagna "Lo sguardo di Peccioli" di Vittorio Corsini che vuole cogliere nuovi sguardi per una riedizione dell’opera del 2017 che farà parte della mostra all’Istituto Italiano di Cultura di New York in programma a dicembre 2023.

Capannori. Prosegue anche questo weekend, sabato 18 e domenica 19 marzo, la XXXIV Mostra primaverile delle Antiche camelie della Lucchesia. All'abbondante fioritura si sommano musica, cibo della tradizione e animazione per bambini per tre fine settimana con oltre 100 appuntamento in programma. L'appuntamento è a Pieve e Sant'Andrea di Compito, nel comune di Capannori - Qui tutti i dettagli.

Firenze. Da sabato 18 al via il Capodanno Fiorentino, con la seconda edizione della "Settimana del Fiorentino" ricca di eventi fino a lunedì 27 marzo. Eventi e mostre dedicate a costumi e cultura cittadina, visite guidate speciali e ‘passeggiate’ con Luciano Artusi, tra i protagonisti personaggi chiave per la città come l’attore Alessandro Benvenuti, Marco Vichi, ‘padre’ letterario del commissario Bordelli, e ancora una serata dedicata a Francesco Nuti. E poi un Pinocchio gigante, composto da materiali di riciclo, opera di Edoardo Malagigi, nel cortile di Michelozzo a Palazzo Vecchio, per onorare un’altra figura ‘simbolo’ come il burattino ideato da Carlo Lorenzini, a 140 anni dalla prima pubblicazione - Qui il dettaglio.

Empoli. È da sempre il santuario degli empolesi: un’elegante chiesetta incastonata nella centralissima piazza della Vittoria. È il Santuario della Madonna del Pozzo, pronto per celebrare con il proprio popolo i 500 anni dell’evento miracoloso che ne sancì l’edificazione. Sabato 18 marzo, alle ore 18, nell’antistante piazza, il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, presiederà una Santa Messa, concelebrata da tutti i sacerdoti di Empoli, che vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari, di gruppi di fedeli provenienti da numerose associazioni e da tutte le parrocchie del territorio.

Montelupo Fiorentino. È primavera e domenica 19 è il giorno di "Montelupo in fiore". L'appuntamento, dalle 9 alle 19, è in piazza dell'Unione Europa dove si troverà una vasta area di esposizione florovivaistica, oltre ad altre iniziative votate al mondo delle fattorie didattiche e ei prodotti a km 0, con in più laboratori di ceramica e altri punti di esposizione di piante e fiori in centro. La manifestazione di domenica è solo la prima di tante che il Comune di Montelupo mette in piazza.

Vinci. Una schiera di 32 poeti si appresta ad animare l'undicesima edizione della Veglia dei Poeti, in programma sabato 18 marzo alle 21.15 al Teatro della Misericordia di Vinci. La manifestazione, organizzata dall'associazione Vinci nel Cuore, vedrà poeti da tutto il territorio di Vinci rappresentare le sue frazioni: Sovigliana, Spicchio, San pantaleo, Apparita, S. Ansano, Faltognano e persino dalla vicina e "rivale" Cerreto Guidi - Qui il dettaglio.

Come festeggiare il Capodanno Toscano e vinciano, in questo caso? La risposta l’hanno organizzata la Pro Loco Vinci e Vinci nel Cuore, domenica 19 marzo 2023, dalle 15 (ritrovo in Via Montalbano, davanti all’ufficio turistico) con un trekking urbano tra le Nunziate e San Giuseppe "fritellaio", alla scoperta della storia e dei personaggi di Vinci in occasione del Giubileo della SS. Annunziata (1723-2023).

Cortona. La città di Cortona è pronta ad accogliere la sesta edizione di "Chianina & Syrah", il festival del buon vivere torna dal 17 al 19 marzo. Una tre giorni di appuntamenti culinari, meeting, incontri culturali, musica, masterclass, dimostrazioni di cucina, presentazione di attività artigianali legate all’enogastronomia, cene di gala con la partecipazione di grandi nomi della cucina italiana. A "Chianina e Syrah 2023" saranno presenti oltre 40 cantine, 50 chef di cui 12 stellati, pastrychef, artigiani, sommelier, maestri gelatieri, ospiti speciali come Fausto Arrighi ex direttore Guida Michelin, Annamaria Farina, Francesca Mortaro, La Nazionale italiana Macellai.