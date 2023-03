Creare impresa nel settore terziario, Confcommercio incontra gli studenti di quattro scuole superiori fiorentine

Gli studenti fiorentini a scuola per diventare imprenditori. Venerdì 17 marzo 2023, dalle ore 9.30, l’auditorium della Camera di Commercio di Firenze ospiterà l’incontro formativo su “Creare impresa nel settore terziario”, curato dalla Confcommercio e aperto agli studenti delle scuole secondarie superiori nell’ambito del progetto “Orientarsi al futuro”, coordinato dalla Camera di Commercio e dall’Ufficio Scolastico regionale.

Obiettivo dell’incontro è trasmettere agli studenti indicazioni pratiche e consigli per orientarsi in caso, un giorno, vogliano aprire una partita iva come professionisti o imprenditori nei settori commercio, turismo e servizi. In platea ci saranno alcune classi 4° e 5° degli istituti di istruzione superiore ‘Calamandrei’ di Sesto Fiorentino, ‘Cellini’, ISIS ‘Machiavelli’ e IIPSSEOA ‘Saffi’ di Firenze.

La mattinata di lavori, che sarà aperta dai saluti del direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e moderata dalla responsabile della comunicazione Claudia Pennucci, sarà arricchita dagli interventi dello staff dell’associazione di categoria, che guiderà i ragazzi nelle varie fasi necessarie a maturare un’idea imprenditoriale: dalla stesura del business plan alla scelta dell’assetto aziendale, dalla ricerca dei finanziamenti alla selezione e gestione dei collaboratori fino alla pianificazione delle strategie di marketing e dell’attività formativa e di aggiornamento. Si avvicenderanno sul palco per le loro brevi lezioni il direttore dell’area formazione di Confcommercio Firenze-Arezzo Stefano Orlandi, la vicedirettrice e responsabile dell’area marketing Gabriella Iannotta, la responsabile dell’area politiche attive del lavoro Sara Vagnoli, il responsabile dei progetti speciali e finanza agevolata Marco Poledrini, la responsabile dell’area turismo Laura Lodone e Fabrizio Matucci per lo Sportello nuove imprese.

I loro interventi, ben lontani dall’essere puramente teorici, saranno arricchiti da molti esempi pratici e casi aziendali di successo. Valore aggiunto della mattina, la presenza di tre imprenditori fiorentini che condivideranno la propria esperienza di vita e di lavoro con i ragazzi: Alessia Osti, che insieme alla sorella Alessandra rappresenta la seconda generazione alla guida dell’azienda di famiglia Osti srl, attiva nel settore arredo bagno e pavimenti; Silvia Plebani, giovane fondatrice e titolare dell’azienda NopOnlyPlant, nata in piena pandemia come market place on line di piante esotiche e tropicali, capsule collection e green design, oggi anche con un atelier botanico a Fiesole e una gallery nella Manifattura Tabacchi, dove ispirarsi per uno stile di vita più naturale perfino in città. Infine, Filippo Zeppi, 32 anni, titolare e mente creativa di Digital Tomato, azienda di digital marketing specializzata nel settore food, nata nel novembre 2017 e oggi in continua espansione.

Tre storie, le loro, ricche di sfide, colpi di scena e ostacoli che sono diventati preziose opportunità di crescita e ripensamento delle proprie strategie. Storie che dimostrano come, anche senza avere grandi capitali, i giovani possano riuscire a trasformare una passione o un’idea brillante in una impresa che crea ricchezza e occupazione. “Il terziario ha bisogno dei giovani per portare avanti l’innovazione e abbracciare il futuro – sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - Mettere a sistema la loro creatività, il loro sguardo nuovo sulle cose, con le competenze professionali degli adulti rende un’impresa sempre giovane e al passo con i tempi. Ringraziamo la Camera di Commercio di Firenze e l’Ufficio Scolastico regionale per questa opportunità di incontrarli e di mostrare loro come l’autoimprenditorialità possa essere un ottimo strumento per entrare nel mondo del lavoro da protagonisti”.

Fonte: Ufficio Stampa