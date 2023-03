Discute con il corriere per le consegne, denunciato a Pisa

Un uomo è stato denunciato dalla polizia di Pisa per violazione della legge sulle armi e per minacce, nei confronti di un corriere. È successo ieri in zona Cep, dove gli agenti sono intervenuti in seguito alla richiesta del fattorino, che doveva consegnare la merce.

Secondo quanto ricostruito, i due già in passato avrebbero avuto screzi per dissidi sulle modalità di consegna degli ordini. Sul posto la polizia ha ascoltato il corriere, che lamentava un'aggressione con un bastone telescopico. Sottoposto a perquisizione il presunto aggressore, 35enne, è stato trovato in possesso di una torcia che con una rotazione si allungava fino a quasi mezzo metro, diventando di fatto uno sfollagente di cui è vietato il porto in modo assoluto. Per il residente è così scattata la denuncia.