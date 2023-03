Donati 75mila dollari al Banco Alimentare dalla fondazione Baker Hughes

La Baker Hughes Foundation ha annunciato oggi una donazione di 75.000 dollari alla Fondazione Banco Alimentare Onlus per contribuire alla lotta allo spreco alimentare e aiutare le persone in difficoltà.

Banco Alimentare è un’organizzazione no profit che dal 1989 recupera in Italia alimenti ancora integri e non scaduti che sarebbero però destinati alla distruzione perché non più commercializzabili. Salvati dallo spreco, riacquistano valore e diventano risorsa per aiutare chi si trova in difficoltà. Inoltre, Banco Alimentare promuove attività di educazione alla valorizzazione del cibo e alla prevenzione degli sprechi, nonché di sensibilizzazione sui temi della povertà, dell'alimentazione sana e del volontariato.

La donazione è in linea con la missione della Fondazione Baker Hughes di sostenere le comunità in cui opera l’azienda. Baker Hughes ha infatti oltre 5.000 dipendenti in Italia, con 8 stabilimenti a Firenze, Massa, Avenza (Carrara), Talamona (Sondrio), Bari, Vibo Valentia, Casavatore (Napoli) e Cepagatti (Pescara). Questa donazione sostiene anche l'impegno di Baker Hughes nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, in particolare il secondo obiettivo per porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile.

A seguito dell’Annual Meeting di Baker Hughes, che si è svolto a gennaio a Firenze riunendo oltre 1.600 leader del settore energetico, l’azienda ha donato oltre 2.700 porzioni di cibo in eccedenza al Banco Alimentare per ridurre l'impatto ambientale dell'evento e fare la propria parte per i bisogni della Comunità.

"Siamo onorati di ospitare ogni anno il nostro evento di thought leadership a Firenze. Diamo priorità ai valori ambientali e sociali negli eventi a cui partecipiamo", ha dichiarato Lorenzo Simonelli, Chairman & CEO di Baker Hughes. "Dall'utilizzo di mezzi di trasporto efficienti, all'aumento dell'efficienza energetica delle sedi, alla corretta gestione dei rifiuti, agli sforzi di riduzione del cibo e del catering, vogliamo dare un contributo alle comunità in cui operiamo. La nostra donazione al Banco Alimentare è un modo per progredire in questo senso, e si unisce al lavoro svolto in occasione del nostro Annual Meeting".

"Siamo molto contenti di essere charity partner di un'azienda come Baker Hughes, che condivide il nostro impegno nel sostenere le comunità e le persone in difficoltà. Grazie al prezioso aiuto di aziende come Baker Hughes, Banco Alimentare continuerà a rispondere alle migliaia di richieste di aiuto che arrivano ogni giorno. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare fiducia e speranza alle persone bisognose e possiamo farlo facendo squadra con chi si mette davvero in gioco con noi sostenendo la nostra missione", ha dichiarato Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Fonte: Fondazione Banco Alimentare