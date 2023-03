Enzo Ricci candidato a sindaco, "per un nuovo governo dopo lo sfascio delle destre"

“È indubbio che il nuovo Pd che è nato con Elly Schlein alla segreteria nazionale e Bonaccini alla presidenza del partito ha contribuito anche alla nostra discussione interna. Non credo che sia un caso che si sia avuta una decisione unanime da parte del Pd di Massa sulla scelta di candidare il segretario del Pd, Enzo Ricci, a sindaco. Il recente congresso nazionale e quello regionale ci hanno consegnato un Pd nuovo che ha la volontà di spendersi sul campo con più forza e convinzione sui temi del lavoro, della sostenibilità ambientale e dei diritti. Quello che tante donne e tanti giovani ci hanno chiesto venendo a votare al nostro congresso. Credo che questa scelta di Ricci sia la migliore perché investe tutto il PD di una grande responsabilità: dare un nuovo governo progressista a Massa liberandola dall’immobilismo prodotto dalle lotte per le poltrone che hanno guidato le destre e che hanno finito per lacerarli profondamente e irreparabilmente".

Così Luca Sani, incaricato dal segretario regionale del Pd Emiliano Fossi di seguire le vicende apuane, spiega il voto unanime con cui mercoledì a tarda notte, l'Assemblea Comunale del Pd di Massa ha scelto il proprio segretario, Enzo Ricci, come candidato sindaco. Del resto a Firenze già si sta lavorando per portare a Massa a sostegno di Ricci sia la segretaria nazionale del PD Elly Schlein che il segretario regionale Emiliano Fossi la cui elezione sarà certificata sabato dall’Assemblea Regionale del PD.

Un Ricci visibilmente emozionato che alla fine ha voluto abbracciare uno a uno tutti i membri dell’Assemblea. “Per me è un onore enorme che tante donne e tanti uomini, a cui sono legato non solo politicamente ma anche umanamente, abbiano trovato un comune legame sul mio nome. E’ un sostegno che mi conforta e mi dà forza perché tutti insieme abbiamo discusso e poi deciso. Adesso lavoreremo per ridurre la frammentazione nell’area del centrosinistra con l’obiettivo di offrire ai massesi un progetto di governo nuovo in grado di guardare al futuro e sciogliere i nodi strutturali che la giunta delle destre ha lasciato irrisolti e che bloccano la crescita economica e quindi anche sociale della nostra città” spiega il neo candidato Ricci.

Sul 65enne chirurgo in effetti alla fine delle tre ore di discussione nella sala del Teatrino dei Fratelli Cristiani, alla presenza del segretario provinciale Enzo Manenti e del responsabile organizzazione Luca Nicolini, s’è registrata una convergenza politicamente significativa col sostegno convinto, tra gli altri, del consigliere regionale Giacomo Bugliani e del gruppo consiliare, dall’ex sindaco Alessandro Volpi al capogruppo Gabriele Carioli, al consigliere e capogruppo in Provincia Stefano Alberti. Così come si sono espressi a favore l’onorevole Martina Nardi (che ha spiegato che “ora dobbiamo indossare tutti un’unica maglietta: quella del PD”), l’ex sindaco Roberto Pucci, la Presidente del Pd di Massa Giovanna Santi e Daniele Tarantino Presidente Confimpresa Massa-Carrara. Ma il sì è arrivato anche dai segretari dei circoli del Pd: da Giovanni Ricci della Montagna a Osvaldo Bennati di Bondano-Ricortola-Partaccia-Casone, da Giorgio Berti di Romagnano a Anna Maria Mosti di Mirteto, da Marco Gemma del Centro Città a Riccardo Costa dei Quercioli-Villette, ai delegati di Marina di Massa-Ronchi tra cui Dario Mosti, Eugenio Giannetti, Amedeo Guadagnucci e Luca Pegollo.

Al fianco di Ricci anche i Giovani Democratici con il segretario provinciale Lorenzo Mosti e il segretario comunale Ergest Cobaj, e la Conferenza delle Donne Democratiche con la portavoce Claudia Giuliani. Forte e convinta anche l’adesione di Articolo Uno, rappresentato in Assemblea da Ivana Bertonelli, che a seguito dell'Assemblea Nazionale fa parte del Nuovo PD. “Questo consenso così ampio e profondo - spiega Bugliani - riflette dentro il PD quello che si sente fra le persone in giro per la città. Enzo Ricci è una persona stimata, credibile e capace. Non è strano che il suo appeal sia così forte fra i normali cittadini, più che fra gli addetti ai lavori. E’ un chirurgo, un eccellente professionista che da sempre dà una mano a chi ha bisogno senza farsi pubblicità. E oggi Massa ha bisogno di questa persona perché ci sono da riparare i disastri fatti dalle destre e ricucire le ferite inferte da 5 anni disastrosi. Ricci assieme al Pd e al centrosinistra rimetterà in piedi Massa e la farà tornare a correre”.

Fonte: Ufficio Stampa - Pd Toscana