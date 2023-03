Essity, Fabiani: "Ora tutti uniti per la ripartenza"

Un lungo incontro con i vertici aziendali nella sede della Essity, per parlare della situazione post incendio. Valerio Fabiani, accompagnato dalle strutture dell'unità di crisi e di Arti, ha portato la solidarietà della Regione all'azienda che affronta il tema della ricostruzione e della ripresa della produzione.

"Tutti uniti, istituzioni, azienda e lavoratori, per far ripartire il lavoro al più presto" è l'appello rivolto dal consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani. Con la Regione anche il sindaco di Porcari (sede del magazzino andato a fuoco), Leonardo Fornaciari. "L'azienda ha illustrato tutte le iniziative per far ripartire la produzione in tempi rapidi, addirittura senza dover ricorrere ad ammortizzatori sociali - spiega Fabiani- e noi abbiamo assicurato il nostro sostegno".

Fonte: Toscana Notizie