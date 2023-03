Oltre 150 eventi in un anno, per una Montelupo "incontenibile"

Oltre 150 eventi, per tutto l'anno, per una Montelupo "incontenibile", come piace dire all'assessore Simone Focardi - per il Comune di Montelupo ha le deleghe al commercio - che insieme ad Aglaia Viviani, assessore alla cultura e al turismo, ha presentato il programma degli eventi che da qui fino a tutto il 2023 animeranno il centro e le frazioni.

La presentazione è stata fatta insieme alla Pro Loco di Montelupo e alla Confcommercio, che per quest'anno sono partner del Comune nell'organizzazione degli spazi e delle manifestazioni.

Se il tempo lo permetterà, tutto comincia domenica 19 marzo con "Montelupo in fiore" (dalle 9 alle 19) che in Piazza dell'Unione Europea metterà a disposizione dei cittadini una vasta area di esposizione florovivaistica, oltre ad altre iniziative votate al mondo delle fattorie didattiche e ei prodotti a km 0, con in più laboratori di ceramica e altri punti di esposizione di piante e fiori in centro.

La manifestazione di domenica è solo la prima di tante che il Comune di Montelupo mette in piazza: il MMAB offre i propri appuntamenti fissi del martedì; gli Uffizi saranno presenti dal primo aprile con una mostra promossa dalla Fondazione CR Firenze nell'ambito di "Terre degli Uffizi" al museo della ceramica; a maggio ci sarà un nuovo format musicale con Ambient for music; a giugno torna Cèramica, la rassegna dedicata interamente al fiore all'occhiello di Montelupo, ovvero la ceramica, appunto, con fiere e rassegne di laboratori artigiani; torna Fool Park all'Ambrogiana e in estate c'è la terza edizione consecutiva de "La città dei lettori"; settembre sarà il mese dello street food.

Una serie di eventi dedicati a tutte le fasce d'età, trasversale, che vuole dimostrare l'intenzione dell'amministrazione comunale guidata da Paolo Masetti di coinvolgere le persone e agevolare uno scambio che vada a vantaggio di tutti coloro a cui sta a cuore Montelupo Fiorentino, cittadini e commercianti.

E protagoniste sono anche le associazioni e le frazioni, nel centro commerciale naturale da parte del "Borgo degli Arlecchini" e del Mignon, che proporranno rispettivamente le aperture serali estive dei negozi - denominate SuperKaos - e le serate cinematografiche.

Dall'altra parte ci sono le frazioni, come detto: la festa della terracotta a Samminiatello; la Tore del vetro alla Torre; Bosco in festa al Turbone.

Infine la parte curata dalla Pro Loco di Montelupo, ovvero "Discover Montelupo", con l'apertura di luoghi di solito chiusi al pubblico, quali l'atelier Bagnoli o il museo archivio Bitossi.

Per molti eventi non c'è ancora un programma stabilito. Tuttavia ogni manifestazione e rassegna è in fase di definizione; per questo i dettagli verranno resi noti a tempo debito.

Christian Santini