Fiorentina, Bianco colpito al volto da un tifoso turco dopo il 4-1 dei viola

I giocatori viola festeggiano il 4-1, segnato da Gaetano Castrovilli negli ottavi di finale della Conference League. Siamo alla fine del match in Turchia, a Sivas, quando all'89esimo di Sivasspor-Fiorentina succede l'incredibile. Durante l'esultanza dei giocatori un tifoso turco è entrato in campo e ha colpito Alessandro Bianco, centrocampista viola che era entrato pochi minuti prima al posto di Amrabat. Il colpo ha procurato una vistosa ferita al naso di Bianco che, una volta raggiunti gli spogliatoi, ha pubblicato una foto sui social con il volto insanguinato. Soddisfatto per il risultato della squadra, l'allenatore Vincenzo Italiano ha definito il gesto "vergognoso", "un ragazzo di 20 anni che subisce una cosa del genere macchia una partita e il bel pubblico che ho visto stasera".

Dopo l'aggressione il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha chiamato il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin per protestare e chiedere chiarezza. Successivamente ha fatto lo stesso anche con l'ECA (Associazione dei Club europei). Dal colpo al volto ricevuto, il centrocampista della Fiorentina ha riportato la frattura del naso e altre ferite al volto e, secondo quanto emerso, ha sporto denuncia.