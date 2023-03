Firenze Rocks, annunciato Tom Morello nella giornata degli Who

Firenze Rocks annuncia un nuovo grande nome che si aggiunge alla lineup dell’edizione 2023, Tom Morello salirà sul palco della Visarno Arena di Firenze nella giornata di sabato 17 giugno prima dei The Who, headliner della giornata.

Tom Morello torna a Firenze Rocks, sei anni dopo lo splendido concerto con il suo supergruppo Prophets of Rage. Il leggendario chitarrista delle rock band Rage Against The Machine e Audioslave è ora pronto a infiammare nuovamente il proprio pubblico.

Giunto alla sua quinta edizione, Firenze Rocks si riconferma in grado di portare sul palco della Visarno Arena le star della musica mondiale più attese. Sabato 17 giugno gli headliner saranno The Who, che per l’unica data italiana hanno scelto di essere accompagnati dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, una filarmonica d’eccellenza e di rilevanza internazionale, che solcherà il palco insieme alla band.

A concludere la giornata di domenica 18 giugno saranno i Maroon 5. Vincitori di 3 GRAMMY Award, torneranno in Italia a distanza di otto anni per l’unica data nel nostro paese del tour europeo, preceduti da d4vd e The Reytons.

I biglietti per le giornate di sabato 17 giugno e domenica 18 giugno sono disponibili su www.firenzerocks.it/tickets e in tutti i punti vendita autorizzati.