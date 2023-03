A Firenze tre mesi e mezzo per vendere una casa

Firenze è nel podio delle città dove le case si vendono più velocemente.

Lo si evince da uno studio portato avanti da immobiliare.it Insights, che si occupa di analizzare il mercato dell'azienda che gestisce il portale per cercare casa.

Nel capoluogo toscano sono stimati tre mesi e mezzo per vendere un immobile, dietro a Milano (poco meno di tre mesi) e Bologna (poco più di tre mesi).

Sempre secondo lo studio, "l’appartamento per cui è più complicato trovare un acquirente è di 5 o più vani, si trova in Centro e vanta dimensioni che sfiorano i 230 metri quadrati. Sul mercato in media da 7,6 mesi, questa tipologia di appartamenti arriva a cifre sicuramente importanti, con un prezzo medio ben oltre il milione di euro. Anche in questo caso entra in gioco un tema legato agli immobili, in zone dove è impossibile il frazionamento che renderebbe questi appartamenti più vicini alla domanda di mercato".