Flash mob per gli assistenti agli studenti disabili, appuntamento a Firenze

Il prossimo sabato 25 marzo alle 16 si terrà un flash mob in zona Duomo a Firenze allestito dal Misaac, Movimento Per l'Internalizzazione e la Stabilizzazione degli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione. Lo scopo del movimento è semplice: la richiesta di avere professionisti in assistenza a scuola per i ragazzi disabili.

L'Internalizzazione della figura dell'assistente all'autonomia e alla Comunicazione sarebbe un obiettivo alla portata grazie all'approvazione del DDL 236/2022. Proprio per quella lotta che si batte il movimento, a sostegno dei lavoratori che al momento sono sotto cooperativa ed avrebbero diritto a un contratto più dignitoso e per i bambini disabili che avrebbero un professionista che li seguirebbe al meglio.

In alcuni comuni toscani il lavoratore non viene pagato all'assenza dell'alunno e in tutta la Toscana non viene pagato nell'estate, l'assunzione invece avviene con categoria inferiore.