'Francesco e Chiara una scelta di libertà', mostra a Cerreto Guidi

L’Associazione Nazionale Città dei Presepi di cui il Comune di Cerreto Guidi fa parte e che è presieduta dal Sindaco Simona Rossetti, partecipa alle iniziative per la Festa della Toscana 2023 promosse dal Consiglio Regionale della Toscana con una serie di iniziative che pongono al centro la figura di San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla realizzazione del primo presepe e di Santa Chiara.

La prima iniziativa è una collettiva d'arte “FRANCESCO E CHIARA una scelta di libertà lunga 800 anni” che sarà inaugurata Sabato 18 marzo alle ore 15,00 al Centro culturale “Santi Saccenti” e che verrà protagonisti i pittori e i fotografi. Si tratta di una iniziativa che si inserisce in un progetto già avviato da Città dei Presepi nel 2022 per ricordare, in un percorso fino al 2016, gli appuntamenti ottocentenari francescani. Nell’occasione arriverà a Cerreto Guidi l’icona del santo che sta girando i paesi e le cittadine della Toscana.

La mostra sarà aperta e visitabile dal 19 al 29 marzo, con i seguenti orari:

lunedì - martedì - giovedì: 9.00 - 13.00; 15.00 - 19.00; mercoledì e sabato: 9.00 - 13.00.

Il progetto è realizzato con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.

Si ricorda che nello stesso giorno, Sabato 18 marzo, al termine dell'inaugurazione della mostra, si terrà nei locali della Biblioteca comunale "Emma Perodi" di Cerreto Guidi, a partire dalle ore 15.30, la "Terza Festa della Pace, Seconda Giornata.... Cogito, ergo... Pax!".

L'iniziativa, ideata, promossa e organizzata da molteplici soggetti (Parrocchie di San Leonardo Abate di Cerreto Guidi, SS. Apostoli Pietro e Paolo di Stabbia, San Donnino Martire di Castelmartini, San Silvestro Papa di Larciano Castello, insieme alla Scuola Fiorentina di Alta Formazione per il Dialogo Interreligioso e Interculturale, al Gruppo Incontro di Stabbia, al Club 41 di Empoli e alla Round Table 73 di Pontedera), ha il patrocinio dell'Amministrazione comunale e si svolgerà secondo un programma particolarmente vario e articolato.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa