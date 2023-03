Lacrime e applausi per l'ultimo saluto a Pietro Fanfani

Solo il lungo applauso all'uscita del feretro di Pietro Fanfani, 30enne di Ponte a Egola scomparso negli scorsi giorni dopo un malore fatale che gli è stato fatale, spezza il silenzio della quieta frazione di Balconevisi (San Miniato).

Una giornata di sole venata dal dolore per i tantissimi accorsi per i funerali del giovane. Tante casacche rosse e verdi, i colori dell'Asd La Serra, che hanno avvolto Pietro anche nell'ultimo viaggio. Tanti occhiali da sole scuri per coprire gli occhi dal sole e nascondere le lacrime alla vista degli altri. Tanti singhiozzi fuori dalla chiesa della frazione collinare, che si sono trasformati in applausi durante l'ultimo saluto prima del viaggio verso il cimitero.

"Non camminerai mai più da solo. Ciao Pietro fratello rosso verde", questo lo striscione svelato al termine della cerimonia. E l'affetto riversato verso i genitori Ivano e Lucia e verso la moglie Evelin li ha fatto sentire meno soli nonostante la perdita incolmabile di Pietro.