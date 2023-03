Furto a Pontedera: un arresto e una denuncia

I carabinieri di Pontedera, nella tarda serata di mercoledì 15 marzo, sono intervenuti presso un noto esercizio commerciale pontederese. Poco prima un uomo e una donna erano stati sorpresi nell’atto di rubare varia merce, per un valore di circa 80 Euro. L’intervento dei militari ha inizialmente permesso di trovare la refurtiva in questione e di restituirla al legittimo proprietario. Accompagnati i due in caserma per gli atti dovuti, dopo ulteriori accertamenti, la donna è risultata sottoposta alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Firenze, misura palesemente violata; pertanto, per la donna, oltre alla denuncia per furto, condivisa con l’uomo, è scattato anche l’arresto per la violazione della misura di prevenzione in questione.