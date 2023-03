Guida in stato di ebbrezza, una denuncia in Valdera

I carabinieri di Pisa hanno controllato una persona che, alla guida della propria automobile, ha rifiutato di sottoporsi ai previsti controlli sanitari volti ad evidenziare eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Il conducente è stato denunciato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa e la patente di guida è stata ritirata.

I militari della Compagnia di Pontedera hanno invece denunciato un’altra persona, per guida in stato di ebbrezza. Nello specifico, i Carabinieri hanno controllato, avvalendosi del test con etilometro, un conducente, riscontrando un tasso alcolemico pari a 0,92 g/l, oltre il limite consentito. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata.