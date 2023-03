Il romanzo sul Mostro di Firenze presentato a Empoli

Presentazione di Il mostro, romanzo sul mostro di Firenze di Alessandro Ceccherini in programma venerdì 17 marzo alle 18 alla libreria La San Paolo* Libri & Persone di via del Giglio 53 a Empoli.

Negli anni settanta e ottanta l’Italia intera è scossa dagli omicidi del Mostro di Firenze, un’entità

oscura che si muove al buio dei noviluni. Sono gli anni dell’estremismo politico, delle logge segrete, dei colpi di Stato mancati e delle bombe che esplodono, della morte usata come strumento di terrore ovvero come strategia di comunicazione. In quel clima inquieto e inquietante, cos’è stato il Mostro? Chi è stato?

Alessandro Ceccherini risponde con gli strumenti della letteratura a questa domanda, iniziando dal

1935 per arrivare al presente. Perché il Mostro non ha neppure un principio e una fine certi. Perché il

Mostro è molteplice, il mostro sono i mostri: Pietro Pacciani e i compagni di merende, il giovane medico e i compagni di cene, l’ex legionario, l’agente dei servizi segreti italiani e quello statunitense. Intorno a loro, in questa storia corale fondata su un lungo studio dei documenti, si muovono decine di personaggi, reali e finzionali, carnefici e vittime, testimoni e attori del male al lavoro in ogni piega della società.

Spingendosi con l’invenzione narrativa laddove la verità giudiziaria si è arenata, Ceccherini racconta le verità incontestate e anche le crepe tra i fatti emersi dalle indagini. Il risultato è un appassionante e acuminato romanzo che ha il suo cuore crudele nella provincia fiorentina e fa i conti con l’immaginario di un’intera epoca.

Introduce lo scrittore Danilo Soscia.

Alessandro Ceccherini è nato in Toscana nel 1985 e vive a Castelfiorentino. Ha pubblicato racconti su diverse riviste letterarie, tra cui TerraNullius, Altri Animali, SPLIT e Narrandom. Il Mostro è il suo primo romanzo.