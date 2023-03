Per un intervento urgente di Firenze Smart da dopo le 10 scatterà la chiusura di via Pisacane-via Tavanti da via Palazzo Bruciato. Gli addetti devono sostituire una palina semaforica pericolante in piazza Leopoldo. L’operazione durerà circa due ore. Previste deviazioni per le linee di Autolinee Toscane.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa