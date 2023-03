Elezioni Siena, Italia Viva lancia la candidatura di Massimo Castagnini

Italia Viva sosterrà la candidatura di Massimo Castagnini a Sindaco della Città di Siena.

A dirlo i coordinatori cittadini Massimo Cava e Paola Piomboni che spiegano: "Piena condivisione del progetto riformista capace di determinare le fondamenta del futuro partito unico di area liberale e democratica che, con spirito riformista e popolare, vede in Castagnini una figura di garanzia. Un candidato competente e autorevole in grado di costruire intorno a sé una coalizione ampia, aperta e inclusiva”.

Durante la conferenza stampa Cava e Piomboni hanno parlato anche del metodo di partecipazione che ha portato alla scelta di sostenere Castagnini, ovvero che il confronto avviato nel merito del programma è maturato nella condivisione di gran parte delle proposte di governo della città.

In particolare i due Coordinatori ribadiscono "Piena condivisione delle priorità infrastrutturali, delle politiche culturali, turistiche, ma anche delle prospettive economiche e sociali che Siena deve raggiungere".

L'obiettivo di Italia Viva è quindi sostenere un candidato in grado di "vincere e partecipare alle scelte di governo con la forza del nostro partito dentro un senso civico plurale".

Castagnini sindaco per Italia Viva getta le fondamenta per creare "un Terzo Polo Civico attrattivo per tutti coloro che si ispirano al Buongoverno e credono che più delle maglie delle squadre servano merito e competenza".

Fonte: Italia Viva Siena