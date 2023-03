Match Ball Firenze, Open pre-qualificazioni a Bagno a Ripoli

Il Match Ball Firenze Country Club organizza dal 18 marzo al 02 aprile il torneo Open di pre qualificazioni Bnl d'Italia 2023 con montepremi di 25.610 euro valido come 45° edizione dei Campionati Toscani Assoluti.

Il circolo di Bagno a Ripoli ritorna ad essere il cuore pulsante del tennis toscano con la manifestazione clou a livello nazionale che permette di qualificarsi per le pre qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Si giocherà outdoor (all'aperto). I giocatori e le giocatrici potranno giocare sui campi limitrofi alla bellissima area verde del circolo fiorentino che potrà accogliere numerosi spettatori che potranno applaudire gli atleti in gara.

“La storia del nostro circolo è quella dell’attività agonistica e sociale – spiega Leonardo Casamonti, vice presidente del Match Ball Firenze – grazie a mio padre Roberto siamo riusciti a mantenere la tradizione di una manifestazione che è il fiore all’occhiello della Toscana e assegna anche i titoli regionali assoluti a un evento che è unico nella nostra regione e che da la possibilità di qualificarsi per il Torneo del Foro Italico a due giocatori e due giocatrici nel singolare oltre ai vincitori del doppio maschile e femminile”

“Bagno a Ripoli grazie al Match Ball Firenze diventa ancora una volta punto di interesse del mondo tennistico – spiegano il Sindaco Francesco Casini e l’assessore allo sport Enrico Minelli – il Torneo di pre qualificazioni Bnl Ibi 2023 porterà i migliori giocatori da tutta Italia nel nostro Comune a suggello di un’area che vive di sport”.

“La Toscana è ritenuta dalla FITP una delle regioni più importanti e capaci dal lato organizzativo – mette in luce Guido Turi consigliere nazionale della FITP – i numeri lo dimostrano e soprattutto ogni qualvolta la regione è stata chiamata in causa ha risposto sempre al massimo con eventi partecipati e di livello. Proprio il Challenger di Firenze svolto a ottobre 2022 è stato premiato come miglior manifestazione nazionale nei Supertennis Awards. Giocare al Match Ball Firenze per i tanti atleti sarà una bella festa”

“Sono passati diversi anni ma ricordo ancora adesso la trasformazione di questo torneo da manifestazione regionale con assegnazione dei titoli toscani a torneo di pre qualificazione – dice Luigi Brunetti, presidente FITP della Toscana - una bella sfida che ancora una volta ha innalzato la qualità del torneo e soprattutto ha permesso di dare un sogno a tanti giocatori della nostra regione e non solo: giocare al Foro Italico”.

Presenti alla conferenza stampa anche Nicola Armentano delegato a Promozione sociale e Sport della Città Metropolitana, il vice presidente della FITP Toscana Romeo Tanganelli e la consigliera Raffaella Rebecchi.

Da sabato 18 marzo si assegneranno anche i titoli assoluti di campione toscano e andrà a conclusione il torneo di Terza Categoria, sia al maschile che al femminile, per premiare con lo scudetto toscano i vincitori. Inoltre verranno assegnati alle coppie vincitrici del doppio (maschile e femminile) i pass per il torneo di doppio che si svolgerà nella capitale e il titolo toscano alle coppie migliori classificate. In questo caso le iscrizioni scadranno giovedi 23 marzo alle 12. Gli incontri verranno giocati al Match Ball Firenze e a supporto ci saranno anche i campi del Circolo Tennis Scandicci.

Il torneo avrà il suo inizio sabato 18 marzo con le prime sezioni dove giocheranno gli atleti classificati Quarta e Terza categoria per poi far entrare in gara i giocatori con la classifica più alta (per loro c'è ancora la possibilità di iscriversi).

Tutti i qualificati provenienti dai 10 tornei provinciali di Quarta categoria saranno i protagonisti di questa prima fase e per loro il sogno di conquistare un posto a Roma è ancora vivo.

Senza i qualificati provenienti dai tornei di Quarta gli iscritti sono già 640 di cui 400 al maschile e 240 al femminile con l’obiettivo finale di superare quota 700 partecipanti.

Il Direttore del torneo sarà il maestro Fabio Bianchini mentre il giudice arbitro titolare è Daniele Turco assistito da Paolo Lapini, Roberto Falteri, Enrico Di Vita, Renzo Roselli, Riccardo Salmeri, Niccolò Stinghi. e Adriano Spataffi

Entry List

Maschile:

I primi tre favoriti nel tabellone maschile, in base alle classifiche, sono il giocatore del circolo di casa Daniele Capecchi (Match Ball Firenze), Marco Speronello (ST Bassano) e Manuel Mazza (Tennis Viserba) tutti 2.1, a seguire Federico Maria Lucini (Tc Milano), Marco Dessì (Tc Viterbo), Pietro Romeo Scomparin (Tc Schio) e Alessandro Ragazzi (Tennis Levico Terme) con classifica 2.2

Femminile:

Nel torneo rosa la favorita è la giocatrice toscana ed ex campionessa italiana under 16 nel 2021 Viola Turini 2.1 (Tc Prato) che cercherà di conquistare l'accesso alle pre qualifiche di Roma. Accanto a lei l’esperta giocatrice trentina Angelica Moratelli (AT Verona) ex numero 318 della classifica Wta. A insidiare le prime due favorite Ginevra Parentini Vallega Montebruno (Area Tennis Academy), Laura Mair (Asv Tc Gherdeina), Valeria Muratori (Sporting Sassuolo), Anastasia Bertacchi (Tc Italia) e campionessa italiana under 16 nel 2022, Matilde Mariani (Ct Giotto Arezzo) con classifica 2.3

Fonte: Ufficio Stampa