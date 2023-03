Monterappoli, modifiche temporanea alla viabilità

Con ordinanza comunale 163 di venerdì 10 marzo 2023, in un tratto di via Pogni in corrispondenza del civico n.46, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla circolazione veicolare.

Nella mattinata di martedì 21 marzo 2023, dalle 9 alle 13, per lo svolgimento di alcuni lavori, sarà posto il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi di lavorazione.

Le disposizioni in vigore non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa