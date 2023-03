No allo stop di diesel e benzina, gazebo Lega a Gambassi Terme

Domani venerdì 17 marzo 2023, la Sezione comunale di Gambassi Terme della Lega per Salvini Premier, dalle ore 9 alle ore 12,30 allestirà in piazza Roma a Gambassi, una postazione per il tesseramento e per firmare la petizione popolare per opporsi alle normative europee che vorrebbero bloccare la circolazione delle auto a benzina e diesel dall'anno 2035.

Ad animare la postazione del Carroccio e per dare spiegazioni ai cittadini, ci saranno, il membro del Direttivo provinciale leghista di Firenze, Marco Cordone , Il Segretario comunale gambassino Marco Manuelli e le Consigliere comunali Francesca Chiaravalloti e Anna Maria Perazzo.

Gli esponenti leghisti, in vista dell'importante Consiglio sul bilancio di previsione 2023 / 2025 che si svolgerà il prossimo 20 marzo, apriranno un confronto con la cittadinanza anche su questo tema, fondamentale per la vita delle nostre Comunità.

In merito il Gruppo leghista rileva che i bilanci sono ancora gravati dal fardello del caro bollette del 2022 ed infatti, il bilancio comunale di Gambassi Terme come per altre realtà, sarà votato nel terzo mese di esercizio provvisorio".

Fonte: Lega Gambassi Terme