Buongiorno oggi ringrazio Alberto che mi ha scritto, la sua ricetta è un primo che ci porta alla Primavera, perché tra gli ingredienti ci sono due legumi: le fave e i piselli. I mesi migliori per acquistarli freschi sono da maggio a giugno, adesso possiamo prenderli surgelati, i piselli surgelati non avranno la consistenza di quelli freschi che sono più sodi, ma il gusto è molto simile.

I piselli sono ricchi di acqua rispetto ad altri legumi come fagioli, lenticchie e ceci. Sono ricchi di vitamina del gruppo B e acido folico, sono fonte di fibre e utili in caso di stitichezza, poveri di carboidrati e grassi.

La fava in Toscana la chiamiamo anche baccello, è più proteica rispetto ad un fagiolo. Le fave sono costituite per l'80 percento da acqua e pochissimi grassi. Sono ricche di ferro, potassio, magnesio, rame, selenio. Le loro foglie essiccate sono utilizzate in erboristeria come rimedio naturale per la stimolazione della diuresi. Le fave le potete trovare secche e in questo caso necessitano di ammollo per alcune ore, oppure surgelate che sono più pratica da utilizzare.

Pappardelle al pesto di fave e piselli

Ingredienti per 4 persone

250 gr di pappardelle all’uovo

150 gr di fave fresche

1 mazzetto di menta fresca

150 gr di piselli freschi (vanno bene anche quelli surgelati)

40 gr di mandorle sgusciate

150 gr di stracciatella di burrata

50 gr di parmigiano

3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Sbollentate le fave in acqua salata per un minuto, scolatele e rimuovete la pellicina esterna. Mettete in acqua bollente anche i piselli per 5 minuti, scolateli e raffreddateli sotto acqua corrente fredda. Trasferite i legumi nel mixer insieme alle foglioline di menta, al parmigiano a tocchetti, alle mandorle tostate e a un pizzico di sale e pepe. Frullate il tutto unendo l’olio a filo, se necessario diluite con poca acqua di cottura della pasta. Lessate le pappardelle in acqua salata, scolatele al dente e condite con il pesto preparato. Trasferite nei piatti e servite con la stracciatella di burrata a piacere.

Alberto

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.