In pensione il 'pulminista' di San Miniato Giorgio Fontana

E' andato in pensione Giorgio Fontana, storico dipendente del Comune di San Miniato. Assunto nel 1997 come autista di scuolabus, successivamente si è occupato del coordinamento del trasporto scolastico, un servizio che ha contribuito a potenziare e tenere al passo con i tempi.

"E' stato un onore lavorare con voi" ha detto Giorgio rivolgendosi agli ex colleghi riuniti negli uffici di San Domenico per salutarlo, insieme al sindaco e all'assessore Giulia Profeti che hanno voluto rivolgergli un ringraziamento.

"Giorgio è stata una colonna portante del servizio di trasporto scolastico del nostro Comune, lavoro che ha svolto per molti anni con grande dedizione e professionalità - ha dichiarato il sindaco Simone Giglioli -. Suo il compito prezioso e complesso di organizzare le linee di trasporto di tutti gli scuolabus comunali, un'attività fondamentale che ci ha permesso di crescere nel corso del tempo. Lo ringrazio per questi anni di lavoro all’interno di un servizio essenziale per le famiglie e, a nome di tutta l’amministrazione, gli auguro un buon proseguimento per questa nuova fase della sua vita”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa