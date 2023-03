Perdita in Corso Matteotti, Acque Spa al lavoro: possibili disagi a Castelfiorentino

Nel pomeriggio di mercoledì 15 marzo il video è diventato famoso sui social. Dalla pavimentazione di Corso Matteotti a Castelfiorentino sgorgava un fiotto d'acqua a causa di una perdita.

Sono intervenuti i tecnici di Acque Spa che stanno ancora lavorando al guasto. Dal gestore idrico informano che sono in corso mancanze d'acqua nella zona interessata e si verificheranno fenomeni di abbassamento della pressione e temporanee mancanze d’acqua per le utenze poste nelle zone più distanti dal centro, nonché ai piani più alti e ai terminali di rete. I tecnici sono impegnati nell’intervento di riparazione, la cui complessità non consente al momento di fornire un orario di ripristino del servizio per le utenze coinvolte.

Di seguito il report di Acque Spa.

Ieri pomeriggio su Corso Matteotti a Castelfiorentino si è verificata un’importante rottura della tubazione adduttrice a servizio del capoluogo. La rottura ha prodotto il sollevamento di una parte della pavimentazione e il parziale allagamento della strada a causa della rilevante fuoriuscita d’acqua, interessando anche alcuni servizi commerciali e alcuni fondi prospicenti.

Appena segnalato il guasto, Acque è intervenuta per contenere la perdita e sezionare la rete in modo da limitare l’inevitabile sospensione dell’erogazione solo ad alcune decine d’utenze di Corso Matteotti, mentre altre utenze poste ai piani più alti o ai terminali di rete sono state interessate da fenomeni di abbassamento della pressione idrica. Nelle operazioni di messa in sicurezza è stata fondamentale la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Una volta riusciti a interrompere la fuoriuscita, i tecnici si sono messi subito al lavoro per effettuare un primo intervento volto a ripristinare il normale livello di servizio su tutto il territorio (cosa che è avvenuta intorno alle 21) e rimandando al giorno successivo l’intervento di riparazione definitivo. Infatti, a causa della complessa situazione della condotta in quel punto, si è reso necessario realizzare un pezzo speciale di carpenteria metallica lungo circa due metri. Tuttavia, intorno alle ore 9 di oggi, in prossimità del guasto avvenuto ieri, si è prodotta una nuova rottura sulla condotta che sta comportando nuovi disservizi.

La sequenza ravvicinata di guasti sull’adduttrice, che il gestore idrico sta monitorando negli ultimi mesi, ha indotto Acque ad avviare già da qualche settimana la progettazione di un intervento di completa sostituzione della condotta - evidentemente giunta in modo repentino a fine-vita - per una lunghezza di alcune centinaia di metri. Il lavoro sarebbe stato pianificato nei prossimi mesi, ma alla luce delle recenti rotture, Acque si attiverà immediatamente con l’obiettivo di anticipare ed eseguire il più rapidamente possibile l’intervento risolutivo, che scongiurerà in futuro ulteriori inconvenienti e mancanze d’acqua. Fino ad allora, il gestore si impegna nell’intervenire tempestivamente in caso di nuovi guasti.