Ponte sull'Orme, vicina la conclusione dei lavori: riapre via di Pontorme

Sono in corso di ultimazione le opere di completamento e finitura relativo al ponte sul torrente Orme, lungo la Statale 67 - Tosco Romagnola sud. Si tratta di interventi che interessano in particolare la posa dei sottoservizi lungo i tratti di marciapiede e a lato dell'impalcato dell'infrastruttura, oltre al completamento di uno dei marciapiedi, quello a est.

All'interno di queste opere conclusive del cantiere, sarà eseguito anche l'intervento per ridurre la rumorosità dei giunti del ponte: questi lavori saranno conclusi entro la metà del mese di aprile, con l'obiettivo di dare risposta alle segnalazioni dei cittadini in merito a disagi legati a rumori provocati dal passaggio dei veicoli sui giunti dell'infrastruttura. Successivamente all'apertura al traffico del ponte, sono infatti pervenute all'amministrazione segnalazioni circa il rumore prodotto dalle vibrazioni dei due giunti al passaggio dei mezzi. I giunti sono stati realizzati in elastomero armato così da permettere all'infrastruttura di avere la 'elasticità' utile a rispondere alle sollecitazioni del traffico ed eventualmente sismiche. L'ufficio Tecnico comunale, con l'aiuto della ditta esecutrice, ha studiato il fenomeno della produzione e propagazione del rumore: entrambi i giunti sono installati correttamente e non presentano discontinuità rispetto alla pavimentazione stradale, il rumore, a quanto emerso, è causato dalla presenza dei vuoti nei giunti. Per questo l'ufficio, sempre in stretta collaborazione con la direzione lavori e la ditta fornitrice dei giunti, si è attivato per determinare una possibile soluzione per ridurre il rumore ma al tempo stesso per mantenere il corretto funzionamento del giunto. Sono state quindi svolte prove in laboratorio per valutare la soluzione migliore che sarà messa in essere appunto entro la metà del prossimo mese.

Sarà inoltre riaperta al traffico, con la consueta modalità a doppio senso di marcia, via di Pontorme, nel tratto fra via Giro delle Mura e la Statale 67: la riapertura avverrà una volta completati gli interventi relativi ai sottoservizi che interessano lo stesso tratto di strada.

Per permettere lo svolgimento delle opere di completamento e finitura del ponte, che richiederanno circa un mese, sono necessarie alcune temporanee modifiche alla viabilità, messe in atto soltanto per i tempi strettamente necessari alle lavorazioni. E' stata emessa un'ordinanza (https://bit.ly/3JQTLMl) che, a partire dalle 8 di venerdì 17 marzo 2023 fino al termine delle opere di completamento e finitura, prevede il restringimento di carreggiata e l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri per tutti i veicoli eccetto quelli necessari ai lavori, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della lavorazione in sicurezza. Questo significa che il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato regolato da movieri saranno attuati soltanto quando le fasi di lavorazione prevederanno un ingombro della carreggiata e non in maniera continuata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa