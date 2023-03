Rubano l'auto al prete mentre è alla benedizione di una casa

Vai a fare del bene, anzi, vai a benedire e poi succedono cose come quella accaduta a don Julien Didier Beasara a Foiano della Chiana, nell'Aretino. Il parroco martedì scorso era nella frazione di Pozzo in occasione della benedizione delle case in vista della Pasqua. Al termine della cerimonia non ha trovato più l'auto che stava usando, una Fiat Panda verde di proprietà della moglie di un parrocchiano che aiuta la chiesa locale. Il prete aveva lasciato le chiavi sul cruscotto, convinto che un mezzo così vetusto non sarebbe stato nelle mire dei ladri. Invece così è stato e ora i carabinieri stanno indagando.